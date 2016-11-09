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Неожиданные результаты голосования в США, Трамп оставил Клинтон позади

9 ноября 2016, 11:17
Подсчет голосов продолжается.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. Нынешние сутки станут итогом полуторагодовой борьбы, американцы наконец сделают выбор между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Проект Upshot газеты New York Times оценил шансы на победу Дональда Трампа в президентской гонке более чем в 90%. До сегодняшнего дня издание с вероятность 85% предсказывало победу кандидата от демократов.

Стали известны результаты голосования в штате Флорида, где большинство избирателей отдали свое предпочтение Дональду Трампу. После этой победы республиканец заручился голосами 197 выборщиков, в активе Клинтон 131, сообщает агентство Associated Press. Стоит отметить, что для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов.

В настоящее время ведущие телеканалы и информационные агентства на основании своих статистических моделей делают прогнозы о возможном победителе голосования. Подобные статистические оценки не являются официальными, но пользуются авторитетом.

Агентством Associated Press отмечается, что штат Флорида с 29 голосами выборщиков, где выиграл Трамп, является наиболее важным на этих выборах. Ранее демократ Барак Обама и республиканец Джорж Буш-младший становились победителями в этом штате, выигрывая президентскую гонку.

Трамп заручился поддержкой 49,2% избирателей, Клинтон – 47,7%, согласно данным издания Politico. Кроме того, лидирует республиканец и по итогам обработки 91% бюллетеней в Северной Каролине, CNN отмечает, что победа в этом штате окажет влияние на исход выборов. По данным американской телекомпании, у Трампа 50,8% голосов избирателей, у Клинтон – 46,4%.


Фото: fortune.com

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