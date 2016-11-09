Неожиданные результаты голосования в США, Трамп оставил Клинтон позади

Трамп заручился поддержкой 49,2% избирателей, Клинтон – 47,7%, согласно данным издания Politico. Кроме того, лидирует республиканец и по итогам обработки 91% бюллетеней в Северной Каролине, CNN отмечает, что победа в этом штате окажет влияние на исход выборов. По данным американской телекомпании, у Трампа 50,8% голосов избирателей, у Клинтон – 46,4%.