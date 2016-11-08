Страшные кадры с места ДТП на трассе Тюмень-Омск, погибли люди
8 ноября 2016, 07:29
Столкновение с двумя грузовиками.
О дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе Омской области портал Gorod55.ru сообщал 7 ноября. Водитель автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным «Вольво», затем иномарка отскочила на другую полосу и врезалась в грузовик «МАН». На месте происшествия скончались три человека – двое взрослых и ребенок. Один пассажир легкового автомобиля выжил и находится в больнице.
Издание LIFE55 публикует дополнительные подробности трагедии: двое погибших взрослых – жители города Комсомольск-на Амуре, личность подростка уточняется. Выживший пассажир также проживал в Хабаровском крае. Большегрузным «Вольво» управлял житель Бурятии, у грузовика «МАН» омские номера.
Страшные кадры с места трагедии: легковой автомобиль полностью уничтожен. Будьте внимательны за рулем!