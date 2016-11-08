Страшные кадры с места ДТП на трассе Тюмень-Омск, погибли люди

О дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе Омской области портал Gorod55.ru сообщал 7 ноября . Водитель автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным «Вольво», затем иномарка отскочила на другую полосу и врезалась в грузовик «МАН». На месте происшествия скончались три человека – двое взрослых и ребенок. Один пассажир легкового автомобиля выжил и находится в больнице.