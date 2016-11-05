В Омске обнаружили загадочное поле с могильными крестами

Одна девушка связала кресты с действиями группы, устроившей квест на Хеллоуин «с субботы на воскресенье». «У нас знакомый играл и рассказал нам, я аж сама офигела и в лесах бегали, а там муляжи висели мертвецов, а они с фонариками бегали по лесу!»