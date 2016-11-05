В Омске обнаружили загадочное поле с могильными крестами

Сегодня ночью в социальной сети шла оживленная дискуссия по поводу загадочной находки, обнаруженной омичкой в районе дороги на Большие Поля в Омске – поле с могильными крестами:
«Вот такие кресты появились недавно в поле перед переездом на Большие Поля в Нефтянниках. 9 штук. Таблички с именами на английском языке. Может кто в курсе, что это?»
Фотография всех озадачила, тем более что кладбища в непосредственной близости от этого места нет.
Пока есть несколько версий:
Действия живодеров или сатанистов
Тайное захоронение «иностранных граждан»
Память жертвам ДТП
Чья-то злая шутка
«Царская семья там похоронена»
Для привлечения внимания к некой проблеме
Освещают место перед застройкой
Кладбище домашних животных
Одна девушка связала кресты с действиями группы, устроившей квест на Хеллоуин «с субботы на воскресенье». «У нас знакомый играл и рассказал нам, я аж сама офигела и в лесах бегали, а там муляжи висели мертвецов, а они с фонариками бегали по лесу!»
Что на самом деле произошло в поле пока неизвестно…
Фото и обсуждение: vk.com/chp55