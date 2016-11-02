В развитие Парка 300-летия Омска вложат 10 миллионов рублей

По словам чиновника, Парк уже сегодня имеет современнейший стадион, беговую дорожку, футбольное поле, тренажерный комплекс, скалодром. И на все это не было затрачено ни копейки бюджетных денег. Следующий этап развития Парка – строительство спортивного крытого комплекса для футбола, пляжного стадиона, летнего кинотеатра.