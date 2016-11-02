В развитие Парка 300-летия Омска вложат 10 миллионов рублей

Сегодня на пресс-конференции директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Омска Михаил Расин рассказал о планах дальнейшего развития территории Парка 300-летия города.
По словам чиновника, Парк уже сегодня имеет современнейший стадион, беговую дорожку, футбольное поле, тренажерный комплекс, скалодром. И на все это не было затрачено ни копейки бюджетных денег. Следующий этап развития Парка – строительство спортивного крытого комплекса для футбола, пляжного стадиона, летнего кинотеатра.
«Никаких ресторанов, никаких лавочек, гостиниц на территории Парка не будет, не стоит также ждать появления качелей, каруселей», - заявил Михаил Расин.
Что касается строительства крытого футбольного стадиона на территории Парка, то, по словам чиновника, организатором инвестиционной программы выступает Фонд развития города Омска, инвестором – частная футбольная школа из Санкт-Петербурга. Объем инвестиций пока не известен, предполагается, что он составит порядка 10 млн. рублей.
Напомним, что ситуацию с Парком 300-летия Омска, открытым специально к юбилею города, взяли на контроль и представители федеральной власти. Чиновников заинтересовал ролик, снятый
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