У болельщиков Авангарда появились вопросы к главному тренеру клуба

Вопросы для грядущей видеоконференции любой любитель хоккея может задать до 11:30 часов четверга, 3 ноября. Кроме того, авторы наиболее интересных вопросов получат приз – два билета на матч «ястребов» с нижегородским «Торпедо», игра состоится во вторник, 8 ноября.