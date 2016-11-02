У болельщиков Авангарда появились вопросы к главному тренеру клуба

Завтра, 3 ноября в 13:30 часов наставник омского «Авангарда» Федор Канарейкин в ходе видеоконференции ответит на вопросы, которые ему зададут болельщики. Прямая трансляция данного мероприятия будет вестись на официальном канале клуба на видеохостинге YouTube, сообщает пресс-служба команды.
Вопросы для грядущей видеоконференции любой любитель хоккея может задать до 11:30 часов четверга, 3 ноября. Кроме того, авторы наиболее интересных вопросов получат приз – два билета на матч «ястребов» с нижегородским «Торпедо», игра состоится во вторник, 8 ноября.
Стоит напомнить, что в последних семи матчах регулярного чемпионата «Авангард» сумел победить только дважды. Омичи уступили «Торпедо», ХК «Сочи», ЦСКА, СКА и «Трактору», победить удалось только «Северсталь» и «Салават Юлаев».
В настоящее время после 27 проведенных игр в активе «Авангарда» 16 побед, в Восточной конференции, возглавляемой казанским «Ак Барсом», команда занимает вторую позицию.