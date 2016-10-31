Город55
ГлавноеВсе новости

Новый спортивный объект открывается в Омске

31 октября 2016, 15:08
Завтра торжественное открытие.

Новая спортивная площадка появится в Кировском округе города Омска. Завтра, 1 ноября, состоится ее торжественное открытие, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый спортивный объект включает в себя гимнастический городок, а также площадку для игры в уличный баскетбол. Сооружение, открытие которого намечено на 14:00 часов 1 ноября, расположено на улице Туполева, 3в.

Глава омского департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Михаил Расин отметил ныне ведущиеся активные работы по строительству и обустройству площадок для занятия спортом. Кроме того, отмечается рост числа детских площадок.

Как ранее сообщал Gorod55 к грядущей зиме в городе будут подготовлены 410 спортивных объекта, в число которых войдут катки, лыжные трассы, площадки для мини-футбола и хоккея, а также трассы для занятия легким бегом.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Спорт#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31