Новый спортивный объект открывается в Омске

Новая спортивная площадка появится в Кировском округе города Омска. Завтра, 1 ноября, состоится ее торжественное открытие, сообщает пресс-служба администрации города.
Новый спортивный объект включает в себя гимнастический городок, а также площадку для игры в уличный баскетбол. Сооружение, открытие которого намечено на 14:00 часов 1 ноября, расположено на улице Туполева, 3в.
Глава омского департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Михаил Расин отметил ныне ведущиеся активные работы по строительству и обустройству площадок для занятия спортом. Кроме того, отмечается рост числа детских площадок.
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