Омичей зовут в дендросад к Деду Морозу

Справка: на территории областного дендрологического сада имени Герберта Гензе выращивается более 150 видов деревьев и кустарников, обитают различные птицы и белки, а в теплое время года здесь можно увидеть декоративных карпов. Дендросад считается уникальным уголком природы и становится одним из массовых мостом для отдыха омичей. Например, в этом году, по данным Управления по охране животного мира, в саду побывали чуть более семи тысяч омичей. Среди посетителей – граждане Германии, Австралии, Франции и других государств.