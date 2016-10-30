Омичей зовут в дендросад к Деду Морозу

Официальное открытие новогодней площадки в областном дендросаду имени Герберта Гензе запланировано на 15 декабря, сообщает Омская Губерния.
С середины декабря и на протяжении всех зимних каникул в центре мегаполиса будут организованы различные новогодние мероприятии для юных омичей.
По слова Леонида Ситина, замдиректора Управления по охране животного мира, ежедневно, кроме понедельников, начиная с 15 декабря, в территории, в рамках новогодних мероприятий, будут организованы экскурсии, пройдет игровая программа «Зимние забавы»; откроется резиденция Деда Мороза, готовится сценарий праздника с участием героем мультфильмов.
Основная задача организаторов – дать возможность омичам насладиться отдыхом на свежем воздухе и показать уникальные уголки природы.
Справка: на территории областного дендрологического сада имени Герберта Гензе выращивается более 150 видов деревьев и кустарников, обитают различные птицы и белки, а в теплое время года здесь можно увидеть декоративных карпов. Дендросад считается уникальным уголком природы и становится одним из массовых мостом для отдыха омичей. Например, в этом году, по данным Управления по охране животного мира, в саду побывали чуть более семи тысяч омичей. Среди посетителей – граждане Германии, Австралии, Франции и других государств.
По данным сайта регионального правительства
Фото: иллюстрация