Омич-сирота стал бомжом, обвиняют чиновников

Региональным следственным комитетом назначена проверка в отношении информации, которая была размещена в СМИ о нарушении прав сироты, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Напомним, что историю о 21-летнем омиче Сергее Минаеве, который остался после выхода из детского дома без жилья, рассказала Тамара Гулиян на сайте change.org в
Гулиян подробно описала инцидент, который случился с сиротой, инвалидом 2-й группы. Она утверждает, что молодой человек остался без квартиры по вине социального педагога, ответственного за дальнейшую жизнь Сергея Минаева.
Женщина просит о помощи в восстановлении документов на жилплощадь, которая полагается Минаеву как сироте.
Сегодня, 28 октября, стало известно, что за дело взялись омские следователи.
Предварительно установлено: воспитанник одного из городских детдомов 21-летний Сергей Минаев, после окончания обучения, по халатности чиновников не был обеспечен жильем, в результате чего стал бездомным.
Так, на данный момент сотрудниками следственного управления следственного комитета РФ по Омской области в ходе проведения доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства по этому факту. Далее будет дана правовая оценка действий всех причастных к этой ситуации лиц, которые по долгу службы были обязаны встать на защиту сироты. В результате всех выясненных обстоятельств будет принято процессуальное решение.
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Фото в тексте: change.org