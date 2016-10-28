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Омич-сирота стал бомжом, обвиняют чиновников

28 октября 2016, 15:50
Назначена доследственная проверка.

Региональным следственным комитетом назначена проверка в отношении информации, которая была размещена в СМИ о нарушении прав сироты, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Напомним, что историю о 21-летнем омиче Сергее Минаеве, который остался после выхода из детского дома без жилья, рассказала Тамара Гулиян на сайте change.org в петиции, с которой она обратилась к вышестоящим властям, а именно к губернатору и мэру.

Гулиян подробно описала инцидент, который случился с сиротой, инвалидом 2-й группы. Она утверждает, что молодой человек остался без квартиры по вине социального педагога, ответственного за дальнейшую жизнь Сергея Минаева.


Женщина просит о помощи в восстановлении документов на жилплощадь, которая полагается Минаеву как сироте.


Сегодня, 28 октября, стало известно, что за дело взялись омские следователи.

Предварительно установлено: воспитанник одного из городских детдомов 21-летний Сергей Минаев, после окончания обучения, по халатности чиновников не был обеспечен жильем, в результате чего стал бездомным.

Так, на данный момент сотрудниками следственного управления следственного комитета РФ по Омской области в ходе проведения доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства по этому факту. Далее будет дана правовая оценка действий всех причастных к этой ситуации лиц, которые по долгу службы были обязаны встать на защиту сироты. В результате всех выясненных обстоятельств будет принято процессуальное решение.


Фото: иллюстрация
Фото в тексте: change.org

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