Омич-сирота стал бомжом, обвиняют чиновников

Так, на данный момент сотрудниками следственного управления следственного комитета РФ по Омской области в ходе проведения доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства по этому факту. Далее будет дана правовая оценка действий всех причастных к этой ситуации лиц, которые по долгу службы были обязаны встать на защиту сироты. В результате всех выясненных обстоятельств будет принято процессуальное решение.