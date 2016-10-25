Цены iPhone 7 на российском рынке насторожили ФАС, ведется проверка

Ранее, напомним, портал Gorod55.ru изучил динамику цен и уровень спроса на iPhone 7 в Омске. Выяснилось, что первые партии нового гаджета были распроданы в кратчайшие сроки и были доступны в большинстве крупных сетевых магазинах только по предзаказу. Омичей не останавливали даже высокие цены на новое яблочное устройство: в среднем 56990 – 75190.

