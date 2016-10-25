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Цены iPhone 7 на российском рынке насторожили ФАС, ведется проверка

25 октября 2016, 08:10
Apple «светит» еще одно дело.

Российская Федеральная антимонопольная служба ведет проверку цен на iPhone 7 и через месяц может возбудить еще одно дело против Apple, объединив его со старым. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство еще не запросило у американцев данные по формированию цены за новые смартфоны на российском рынке. Сроки проверки составят около месяца или чуть больше.

Если ФАС установит признаки координации цен на рынке, так же, как это было при продажах шестого iPhone, то против американской компании будет возбуждено еще одно дело и назначен штраф.

Ранее, напомним, портал Gorod55.ru изучил динамику цен и уровень спроса на iPhone 7 в Омске. Выяснилось, что первые партии нового гаджета были распроданы в кратчайшие сроки и были доступны в большинстве крупных сетевых магазинах только по предзаказу. Омичей не останавливали даже высокие цены на новое яблочное устройство: в среднем 56990 – 75190.

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