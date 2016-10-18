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Posted 18 октября 2016, 09:31

Published 18 октября 2016, 09:31

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Омске у цирка задержан гражданин с сумкой наркотиков

18 октября 2016, 09:31
Собственное изготовление.

Первоначально сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области была установлена причастность подозреваемого, ранее судимого омича к противозаконной деятельности.

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, омские полицейские на остановке у цирка задержали 54-летнего омича с сумкой черного цвета, из которой, при личном осмотре, было изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения.

В результате проведенной экспертизы вещества, выяснилось, что в сумке омич переносил не что иное, как растительный наркотик, массой 727 граммов.

Также предварительно установлено, что задержанный занимался самостоятельным сбором конопли, с целью изготовления наркотических средств.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Высшая мера наказания по данной статье – 10 лет лишения свободы.


По материалам УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация (vk.com/55mvd)

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