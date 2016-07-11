В Омске отменили театральную премьеру из-за вмешательства церкви

Премьера спектакля «Хоровод», поставленного по австрийской пьесе XIX века, должна была состояться 8 июля. Но в творческие планы театра вмещалась цензура в лице главы департамента Владимира Шалака, который посчитал, что эта «работа не для лицейского театра», и что мы можем прогреметь на всю Россию, как новосибирский « Тангейзер ».