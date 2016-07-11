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В Омске отменили театральную премьеру из-за вмешательства церкви

11 июля 2016, 07:15
Мэрия опасается повторения скандала, «как с Тангейзером».

Под нож цензуры попал спектакль «Хоровод», постановку которого осуществлял омский Лицейский театр. Подробности скандала сообщает сайт «Омск Здесь».

Версии причин отмены две: вмешалась Омская епархия и постановку посчитали неуместной в Департаменте культуры мэрии города.

Премьера спектакля «Хоровод», поставленного по австрийской пьесе XIX века, должна была состояться 8 июля. Но в творческие планы театра вмещалась цензура в лице главы департамента Владимира Шалака, который посчитал, что эта «работа не для лицейского театра», и что мы можем прогреметь на всю Россию, как новосибирский «Тангейзер».

Режиссером спектакля выступил поляк Петр Шальша. В основе спектакля – пьеса австрийского драматурга Артура Шницлера «Хоровод» (Любовный хоровод), написанная в 1896-1897 годах. В разные годы произведение считалось непристойным, спектакли по нему запрещали. Затем отношение изменилось, и во второй половине 20 века постановка была осуществлена во многих странах Европы.

В Сибири первая попытка показать «Хоровод» на сцене была осуществлена именно в Омске. Спектакль готовили как подарок к 300-летию города. Но в театральный творческий процесс вмешалась цензура и омского «Тангейзера» не случилось.

«Омск Здесь» сообщает, что по неофициальным данным история с запретом началась после письма, отправленного в мэрию из омской епархии. Официально представители РПЦ факт отправки письма не подтвердили.


Верхнее фото: афиша «Хоровода» в постановке немецкого театра «Jakobus-Theater»

Обложка одного из изданий пьесы Arthur Schnitzler «Der Reigen»


#Новости#Афиша#Театр#Главное#Город#Культура
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