В Омске отменили театральную премьеру из-за вмешательства церкви

Под нож цензуры попал спектакль «Хоровод», постановку которого осуществлял омский Лицейский театр. Подробности скандала сообщает сайт «
Версии причин отмены две: вмешалась Омская епархия и постановку посчитали неуместной в Департаменте культуры мэрии города.
Премьера спектакля «Хоровод», поставленного по австрийской пьесе XIX века, должна была состояться 8 июля. Но в творческие планы театра вмещалась цензура в лице главы департамента Владимира Шалака, который посчитал, что эта «работа не для лицейского театра», и что мы можем прогреметь на всю Россию, как новосибирский «
Режиссером спектакля выступил поляк Петр Шальша. В основе спектакля – пьеса австрийского драматурга Артура Шницлера «Хоровод» (Любовный хоровод), написанная в 1896-1897 годах. В разные годы произведение считалось непристойным, спектакли по нему запрещали. Затем отношение изменилось, и во второй половине 20 века постановка была осуществлена во многих странах Европы.
В Сибири первая попытка показать «Хоровод» на сцене была осуществлена именно в Омске. Спектакль готовили как подарок к 300-летию города. Но в театральный творческий процесс вмешалась цензура и омского «Тангейзера» не случилось.
«Омск Здесь» сообщает, что по неофициальным данным история с запретом началась после письма, отправленного в мэрию из омской епархии. Официально представители РПЦ факт отправки письма не подтвердили.
Верхнее фото: афиша «Хоровода» в постановке немецкого театра «Jakobus-Theater»
Обложка одного из изданий пьесы Arthur Schnitzler «Der Reigen»