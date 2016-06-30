Самый дорогостоящий игрок российского футбола будет играть за Китай

Сегодня, 30 июля, самый высокооплачиваемый игрок российского чемпионата бразилец Халк перешел из питерского «Зенита» в шанхайский СИПГ, который возглавляет известный специалист Свен-Йоран Эрикссон. Официальная презентация новичка в китайском клубе состоится в пятницу.
Трансфер Халка обошелся китайскому клубу в 55,8 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро, которые питерский клуб сможет получить в случае удачного выступления Халка за шанхайскую команду, сообщает «
В «Зенит» Халк перешел в 2012 году из «Порту» за 55 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории российского чемпионата по футболу. В составе питерского клуба бразилец выходил на поле в 147 матчах, забив 77 голов, став Чемпионом России, обладателем Суперкубка и Кубка страны. Кроме того, нападающий являлся самым высокооплачиваемым в нашей стране футболистом.
Месяцем ранее Халк заявлял, что покидать питерский «Зенит» не собирается, хотя информация об интересе к бразильцу со стороны китайских клубов уже появлялась в СМИ прежде.
Более того, гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что в скором времени команду может покинуть бельгийский полузащитник Аксель Витсель, который ранее изъявил желание выступать в Англии или Италии.
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