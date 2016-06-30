Самый дорогостоящий игрок российского футбола будет играть за Китай

В «Зенит» Халк перешел в 2012 году из «Порту» за 55 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории российского чемпионата по футболу. В составе питерского клуба бразилец выходил на поле в 147 матчах, забив 77 голов, став Чемпионом России, обладателем Суперкубка и Кубка страны. Кроме того, нападающий являлся самым высокооплачиваемым в нашей стране футболистом.