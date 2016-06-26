Странный гул над Омском: что произошло в городе – видео

Омичи в эти выходные через социальные сети активно обсуждают работу ТЭЦ-5, которая, напомним, является крупнейшей генерирующей станцией Омска и Омской области.
На сайте YouTube опубликован ролик «Шум со стороны ТЭЦ-5 в Омске», авторы которого поясняют, что странный шум со стороны теплоэнергоцентрали беспокоит жителей Чкаловского поселка. Как они считают, источником гудения является именно ТЭЦ-5.
Горожане собираются жаловаться в надзорные органы, в частности, в Роспотребнадзор. Не сопровождает ли гул некое опасное производственное событие, при котором что-то, к примеру, выбрасывается в атмосферу.
На сегодня в точности природа гула, слышимого на видеоролике, не известна. Однако, если просмотреть новости, опубликованные на сайте TGK11.com (именно эта компания занимается эксплуатацией ТЭЦ-5), то в последнем релизе от 17.06.16 говорится, что генерирующая компания подвела итоги «опытной эксплуатации инновационного газоочистного оборудования, установленного на омской ТЭЦ-5».
«Монтаж горизонтального рукавного фильтра на котлоагрегате крупнейшей в регионе теплоэлектростанции стал одним из мероприятий по повышению экологической безопасности производства».
К настоящему времени фильтр достиг проектных показателей. Это позволило существенно сократить выброс твердых частиц в технологических газах. Специалисты компании выявили это путем проведения замеров воздуха.
«Новый фильтр обеспечивает высокоэффективную очистку газов до остаточной концентрации золы не более 20 мг/м3». Как сообщается, это соответствует «европейским стандартам».
Новое оборудование будут тестировать еще 3-4 года, а затем возможно установят и на других котлоагрегатах.
Отмечается также, что «омская ТЭЦ-5 стала единственной станцией за Уралом, на которой установлено подобное оборудование». Новый проект обошелся компании в 363 миллиона рублей.
В общем, оборудование ТЭЦ-5 постепенно обновляется, и, возможно, во время следующего отопительного сезона горожане не увидят над Омском вот такие