Странный гул над Омском: что произошло в городе – видео

На сегодня в точности природа гула, слышимого на видеоролике, не известна. Однако, если просмотреть новости, опубликованные на сайте TGK11.com (именно эта компания занимается эксплуатацией ТЭЦ-5), то в последнем релизе от 17.06.16 говорится, что генерирующая компания подвела итоги «опытной эксплуатации инновационного газоочистного оборудования, установленного на омской ТЭЦ-5».