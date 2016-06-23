Самые красивые тела – есть на что посмотреть на пляже

В апреле нынешнего года туристическим сервисом
Европейцев признали обладателями самых красивых тел 24% опрошенных в возрасте от 18 лет, это самый высокий показатель. 17% респондентов выделили представителей стран Карибского бассейна, 14% - американцев. Стоит отметить, что почти половина жителей США (46%) отдали предпочтение загорающим на пляжах Флориды и Гавайев.
Также в ходе исследования выяснено, что подавляющее большинство респондентов предпочитают расслаблять на пляже, ничего не делая. На втором месте располагает чтение. Стоит отметить, что 17% опрошенных во время принятия солнечных ванн успевают еще и работать.
Ранее, FEE (Фондом экологического развития) испанские пляжи были признаны лучшими в мире в 2016 году. Отбор в этой почетной номинации осуществляется по четырем критериям: обеспечение безопасности, качество воды, охрана окружающей среды, экологическое образование и информация для отдыхающих.
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