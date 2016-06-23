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Самые красивые тела – есть на что посмотреть на пляже

23 июня 2016, 17:33
Эталонные фигуры.

В апреле нынешнего года туристическим сервисом Expedia проводился опрос, в котором приняли участие порядка 11 тысяч респондентов из 24 стран. Цель исследования заключалась в определении обладателей самых привлекательных тел среди любителей пляжного отдыха.

Европейцев признали обладателями самых красивых тел 24% опрошенных в возрасте от 18 лет, это самый высокий показатель. 17% респондентов выделили представителей стран Карибского бассейна, 14% - американцев. Стоит отметить, что почти половина жителей США (46%) отдали предпочтение загорающим на пляжах Флориды и Гавайев.

Также в ходе исследования выяснено, что подавляющее большинство респондентов предпочитают расслаблять на пляже, ничего не делая. На втором месте располагает чтение. Стоит отметить, что 17% опрошенных во время принятия солнечных ванн успевают еще и работать.

Ранее, FEE (Фондом экологического развития) испанские пляжи были признаны лучшими в мире в 2016 году. Отбор в этой почетной номинации осуществляется по четырем критериям: обеспечение безопасности, качество воды, охрана окружающей среды, экологическое образование и информация для отдыхающих.


Фото: иллюстрация

#Новости#Туризм#Здоровье#Общество
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