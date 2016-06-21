Провал сборной России на Евро-2016: стыдоба и кто в этом виноват

С голевыми моментами у противоположенных ворот все было гораздо сложнее, по-настоящему опасный момент у владений Уэйна Хеннесси возник лишь на исходе встречи – Артем Дзюба замыкал прострел с левого фланга, но мяч прошел над перекладиной. После этого у нашего форварда появился еще один шанс отквитать один мяч, но удар нападающего снова оказался неточным.