Провал сборной России на Евро-2016: стыдоба и кто в этом виноват

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил после вылета нашей сборной с Чемпионата Европы, что единственным светлым пятном в игре нашей команды на Евро-2016, по его мнению, является гол Василия Березуцкого в ворота англичан, все остальное – стыдоба, предает его слова агентство «
Вячеслав Колосков отметил, что валлийцы комбинировали гораздо лучше нашей сборной, причем он обратил внимание, что проблема скорее футболистах, а не в главном тренере Леониде Слуцком.
Накануне сборная России по футболу провела заключительный матч группового этапа Евро-2016 с национальной командой Уэльса. Для продолжения турнира и выхода в 1/8 финала российской дружине была необходима победа. Тем не менее, достичь столь нужного результата нашей команде не удалось, валлийцы победили с разгромным счетом 3:0.
Счет в мачте уже на 11-й минуте открыл полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи, удвоил преимущество валлийцев на 20-й минуте Нил Тэйлор, окончательный результат установила лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл на 67-й минуте, забив свой третий мяч на турнире.
По ходу матча валлийцам не раз удавалось успешно преодолевать оборонительные редуты сборной России, которая могла пропустить еще больше голов, но самоотверженно на последнем рубеже играл наш голкипер Игорь Акинфеев.
С голевыми моментами у противоположенных ворот все было гораздо сложнее, по-настоящему опасный момент у владений Уэйна Хеннесси возник лишь на исходе встречи – Артем Дзюба замыкал прострел с левого фланга, но мяч прошел над перекладиной. После этого у нашего форварда появился еще один шанс отквитать один мяч, но удар нападающего снова оказался неточным.
Параллельно играли друг с другом сборные Англии и Словакии, матч которых закончился нулевой ничьей. Таким образом, с шесть набранными очками в нашей группе первое место заняла национальная команда Уэльса, второе – с пятью результативными баллами Англия. Словаки с 4 баллами стали третьими, если они окажутся в числе лучших команд, занявших в остальных группах третьи места, то они получат возможность выступить в 1/8 финала Евро-2016.
Фото: gazzettaworld.com