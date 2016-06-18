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Ледяной шторм обрушился на Омск: снежный вал в июне

18 июня 2016, 09:35
Улицы стали белыми.

Горожане продолжают обсуждать обрушившийся накануне вечером 17 июня на Омск сильнейший ледяной шторм.

Ливень, град, похолодание, ветер… Всё это, как впоследствии выяснилось, «досталось» лишь центру города. На проспекте Маркса прошел просто сильный ливень. А во многих районах города не было даже и дождя.

Горожане узнавали о стихии лишь после публикации фотографий и видео очевидцев. «Как будто в другом Омске живем…», - комментировали они.

Таким образом, выяснилось, что зима в пятницу вечером локально наступила в районе Соборной площади, улицы Интернациональная, метромоста и начала улицы Красный путь. Как будто кто-то сверху опрокинул ведро с ледяными шариками…

Кстати, насчет погоды на ближайшие дни. Согласно прогноза ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 18 июня днем по Омскому региону ожидается температура +18...+23, ветер местами порывистый 12-17 м/с. Возможен небольшой дождь.

19 июня сохранится вероятность небольшого дождя, ветер порывами до 15 м/с. Температура ночью +8...+13, днем +19...+24.






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