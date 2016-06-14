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УЕФА объявила о дисквалификации сборной России на Евро-2016

14 июня 2016, 17:38
С оговоркой...

Исполнительный комитет УЕФА оштрафовал РФС (Российский футбольный союз) на 150 тысяч евро, а также наложил на сборную нашей страны отложенную дисквалификацию за устроенными российскими футбольными фанатами беспорядки после матча с национальной командой Англии, который состоялся 11 июня в рамках Евро-2016.

Дисквалификация до конца Евро-2016 вступит в полную силу, если российские болельщики на любом из оставшихся матчей сборной России на Евро-2016 вновь спровоцируют массовые беспорядки, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В УЕФА отмечается, что принятое решение касается лишь зафиксированных на стадионе Марселя инцидентов, когда российские футбольные фанаты прорвались в сектора английских болельщиков и устроили потасовку.

Стоит напомнить, что сборная России по футболу начала Чемпионат Европы 2016 с ничьи в матче с Англией (1:1). В срезу, 15 июня, наши футболисты сыграют со словаками, 20 июня – с командой Уэльса.

Ранее на официальном сайте РФС публиковалось обращение к российским болельщикам с призывом вести себя корректно в общественных местах и на стадионах.

Также сегодня случился еще один инцидент с российскими болельщиками во Франции. Автобус с фанатами был задержан спецотрядом полиции в Каннах, находившиеся там россияне будут депортированы.


Фото: skysports.com

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