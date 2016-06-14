УЕФА объявила о дисквалификации сборной России на Евро-2016

Исполнительный комитет УЕФА оштрафовал РФС (Российский футбольный союз) на 150 тысяч евро, а также наложил на сборную нашей страны отложенную дисквалификацию за устроенными российскими футбольными фанатами беспорядки после матча с национальной командой Англии, который состоялся 11 июня в рамках Евро-2016.
Дисквалификация до конца Евро-2016 вступит в полную силу, если российские болельщики на любом из оставшихся матчей сборной России на Евро-2016 вновь спровоцируют массовые беспорядки, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В УЕФА отмечается, что принятое решение касается лишь зафиксированных на стадионе Марселя инцидентов, когда российские футбольные фанаты прорвались в сектора английских болельщиков и устроили потасовку.
Стоит напомнить, что сборная России по футболу начала Чемпионат Европы 2016
Ранее на официальном сайте РФС публиковалось
Также сегодня случился еще один инцидент с российскими болельщиками во Франции. Автобус с фанатами был
Фото: skysports.com