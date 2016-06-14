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Спецназ Франции блокировал российских болельщиков. Всех на депортацию

14 июня 2016, 13:55
Обстановка накаляется.

Французские правоохранители в Каннах задержали автобус с российскими футбольными болельщиками, которые направлялись из Ниццы в Лилль, где пройдет матч нашей сборной с национальной командой Словакии в среду, 15 июня.

В числе задержанных оказался глава ВОБ (Всероссийского объединения болельщиков) Александр Шпрыгин, который сообщает о происходящем в настоящее время с группой фанатов в социальной сети Twitter.

Шпрыгин отмечает, что автобус окружил вооруженный спецотряд полиции спустя лишь несколько минут после выезда из отеля в Каннах.


После этого представителями французских правоохранительных органов осуществлялся досмотр российских болельщиков на предмет наличия оружия и наркотиков, также устанавливались личности находящихся в автобусе болельщиков.


Руководитель фан-клуба московского «Локомотива» Алексей Ерунов вышел из автобуса на улицу. Французские полицейские его досмотрели, после чего объявили о его депортации.


Мэр города Канны Давид Лиснар уже прибыл на место инцидента, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. Задержавшие российских болельщиков полицейские должны будут рассказать градоначальнику об основаниях для задержания автобуса с фанатами.


В результате стало известно, что депортированы будут все официальные представители группы ВОБ.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: twitter.com/Shprygin

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