Спецназ Франции блокировал российских болельщиков. Всех на депортацию

Французские правоохранители в Каннах задержали автобус с российскими футбольными болельщиками, которые направлялись из Ниццы в Лилль, где пройдет матч нашей сборной с национальной командой Словакии в среду, 15 июня.
В числе задержанных оказался глава ВОБ (Всероссийского объединения болельщиков) Александр Шпрыгин, который сообщает о происходящем в настоящее время с группой фанатов в социальной сети Twitter.
Шпрыгин отмечает, что автобус окружил вооруженный спецотряд полиции спустя лишь несколько минут после выезда из отеля в Каннах.
После этого представителями французских правоохранительных органов осуществлялся досмотр российских болельщиков на предмет наличия оружия и наркотиков, также устанавливались личности находящихся в автобусе болельщиков.
Руководитель фан-клуба московского «Локомотива» Алексей Ерунов вышел из автобуса на улицу. Французские полицейские его досмотрели, после чего объявили о его депортации.
Мэр города Канны Давид Лиснар уже прибыл на место инцидента, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. Задержавшие российских болельщиков полицейские должны будут рассказать градоначальнику об основаниях для задержания автобуса с фанатами.
В результате стало известно, что депортированы будут все официальные представители группы ВОБ.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: twitter.com/Shprygin