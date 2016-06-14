Двум командам Евро-2016 грозят санкции. Обращение сборной РФ к фанатам

Матч между сборными Хорватии и Турции (1:0) проходил на стадионе «Парк де Пренс». Стоит отметить, что столкновения между фанатами начали происходить с самого начала турнира, из-за чего уже несколько десятков любителей футбола получили ранения. Ранее сообщалось об участии в одном из инцидентов болельщиков из России.