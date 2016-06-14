Двум командам Евро-2016 грозят санкции. Обращение сборной РФ к фанатам

УЕФА принято решение о наказании Хорватского футбольного союза, а также Турецкой футбольной федерации за поведение болельщиков на матче этих национальных команд на Евро-2016 во Франции.
Футбольными фанатами использовалась пиротехника, один из болельщиков и вовсе выбежал на поле во время игры. В связи с этим УЕФА были открыты дисциплинарные дела, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации.
Матч между сборными Хорватии и Турции (1:0) проходил на стадионе «Парк де Пренс». Стоит отметить, что столкновения между фанатами начали происходить с самого начала турнира, из-за чего уже несколько десятков любителей футбола получили ранения. Ранее сообщалось об участии в одном из инцидентов болельщиков из России.
Накануне сборная нашей страны обратилась к болельщикам, сообщение опубликовано на сайте РФС. Российским любителям футбола выражается благодарность за оказанную
Впереди сборную России ждут важные матчи с национальными командами Словакии (15 июня) и Уэльса (20 июня). Болельщиков нашей сборной, планирующих посетить грядущие игры, призывают к корректному поведению, соблюдению правил поведения в общественных местах и на стадионах.
Сегодня двумя матчами группы F, в которых сойдутся австрийцы с венграми и португальцы с исландцами, завершится первый тур Евро-2016. Предыдущие игровые дни больших сюрпризов не преподнесли. Накануне наибольшой интерес вызывало противостояние Италии и Бельгии, в котором оказалась сильнее футболисты Squadra Azzurra, победившие со счетом 2:0.
Сборная Испании в упорном противостоянии сумела одержать победу над Чехией, обыгравшей нашу команду в товарищеском матче перед Еро-2016. Победный гол в самом конце встречи забил защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Сборная Украины уступила немецкой национальной команде со счетом 0:2, хотя в первом тайме украинцы имели несколько очень опасных моментов, но надежные действия Мануэля Нойера позволили Германии сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Фото: skysports.com