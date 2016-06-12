Евро-2016: Россия – Англия. Сенсационный исход встречи

Сборная Россия по футболу провела свой первый матч на Евро-2016 с национальной командой Англии, которая является одним из главных фаворитов группы B. Ранее в личном противостоянии сильнейшего выявляли футболисты Уэльса и Словакии. Победа со счетом 2:1 досталась валлийцам, в составе которых забитыми мячами отметились Гарет Бэйл и Робсон-Кану.
Выбранный Леонидом Слуцким стартовый состав сюрпризов не преподнес. Травмированного Игоря Денисова на поле заменил Роман Нойштедтер, который получил возможность провести свой первый официальный матч за сборную России. Капитан нашей команды Роман Широков в список 11 основных игроков не попал, на матч российскую дружину вывел Василий Березуцкий. За атакующие действия отвечали Кокорин, Дзюба и Смолов, поддерживаемые Шатовым и Головины, появление которого в стартовом составе в матче с Англией стало неожиданностью.
Первый тайм прошел с явным преимуществом англичан. Опасные моменты у ворот Игоря Акинфеева возникали гораздо чаще, нежели у владений Джо Харта. Но удары английских футболистов либо парировались нашим голкипером, либо наносились мимо ворот. Таким образом, счет впервые 45 минут матча открыт не был.
Во второй половине встречи моменты возникали как у одних, так и у других ворот. На 71-й минуте после опаснейшего удара Уэйна Руни нашу команду спас Игорь Акинфеев.
Минуту спустя англичане заработали право на штрафной удар, который сумел реализовать 22-летний защитник Эрик Дайер.
В добавленное арбитром время капитал нашей команды Василий Березуцкий скинул мяч на вышедшего на замену Дениса Глушакова, который задел уже летевший в ворота снаряд и записал гол себе в актив. Таким образом, российской дружине на последних секундах мачта сенсационно отобрать победу у главного фаворита группы B.
15 июня сборная России встретится с национальной командой Словакии, 20 июня – с Уэльса.
Фото: thesun.co.uk