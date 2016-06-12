Евро-2016: Россия – Англия. Сенсационный исход встречи

Выбранный Леонидом Слуцким стартовый состав сюрпризов не преподнес. Травмированного Игоря Денисова на поле заменил Роман Нойштедтер, который получил возможность провести свой первый официальный матч за сборную России. Капитан нашей команды Роман Широков в список 11 основных игроков не попал, на матч российскую дружину вывел Василий Березуцкий. За атакующие действия отвечали Кокорин, Дзюба и Смолов, поддерживаемые Шатовым и Головины, появление которого в стартовом составе в матче с Англией стало неожиданностью.