За что посадили Юрия Гамбурга

Ранее портал Gorod55.ru сообщал о том, что накануне бывшему вице-губернатору Омской области
9 июня Гамбурна признали виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных по уголовной статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и одного по статье «Превышение должностных полномочий».
Судом установлено, что в 2008-2012 годах обвиняемый являлся директором департамента имущественных отношений мэрии города. Вместе со своим первым заместителем Вадимом Меренковым, находящимся в данный момент в международном розыске, Гамбург нарушил земельное законодательство, продав муниципальную собственность частным лицам.
Так, незаконно были подписаны документы о предоставлении по сниженной стоимости в собственность пяти гражданам и компании ООО «Корона» 26 земельных участков общей площадью 26,5 гектаров под благоустройство, организацию зоны отдыха и огородничества. Данная земля находилась в жилой зоне застройки и предназначалась под строительство, в том числе частных домов. Бюджетам города и области был причинен ущерб в размере 200 миллионов рублей.
Также, в июле 2007 года экс-заместитель губернатора, подписал заведомо незаконное соглашение, по которому омская предпринимательница стала собственником помещения в центре города площадью 300 квадратных метров. Муниципалитету был причинен ущерб в 7,5 миллионов рублей.
Заместитель прокурора области в интересах мэрии и регионального правительства заявил иски к Юрию Гамбургу на указанные суммы. Фигурант, будучи арестованным, свою вину не признал, пояснив, что действовал законно.
Центральный районный суд Омска назначил Гамбургу наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2,5 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Бывшему чиновнику придется возместить городской администрации ущерб в 7,5 миллионов рублей. Иск о возмещении 200 миллионов рублей передан на рассмотрение.