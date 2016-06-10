За что посадили Юрия Гамбурга

Так, незаконно были подписаны документы о предоставлении по сниженной стоимости в собственность пяти гражданам и компании ООО «Корона» 26 земельных участков общей площадью 26,5 гектаров под благоустройство, организацию зоны отдыха и огородничества. Данная земля находилась в жилой зоне застройки и предназначалась под строительство, в том числе частных домов. Бюджетам города и области был причинен ущерб в размере 200 миллионов рублей.