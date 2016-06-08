Девушка разделась, облилась маслом и станцевала ради iPhone: видео 18+





Пранки в последнее время набрали высокую популярность. Важность для девушек материальных ценностей также выяснял и другой блогер Григорий Голдшейд. В одном из своих видео, который собрал более 6 миллионов просмотров, молодой человек предлагал девушка деньги за поцелуй с ним, за демонстрацию ему груди, а также за поедание купюры в 1000 рублей.