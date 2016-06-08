Девушка разделась, облилась маслом и станцевала ради iPhone: видео 18+

В Красноярске девушка сначала разделась, а после и облилась машинным маслом ради iPhone 5S. Снято соответствующее видео было местным блогером Дмитрием Шиловым.
Цель социального эксперимента блогера – выяснить, на что девушки готовы ради нового iPhone. Стоит отметить, что большое количество девушек ответило автору видео отказом, не согласившись выполнять поставленные условия ради получения гаджета.
После опроса на улице десятка девушек блогеру удалось найти кандидатку на iPhone 5S, согласившуюся на все условия. Девушка по имени Ксения отметила, что накануне у нее был день рождения, и она хотела бы получить смартфон «яблочной» компании.
После полученного согласия девушки отвезли девушку в безлюдное место, где Ксения сначала разделась до нижнего белья, после начала обливать себя машинным маслом, а в дальнейшем по просьбе блогеров стала тереться о капот их автомобиля. После этого она получила полотенце и обещанный iPhone 5S.
В конце прошлого года также громкий пранк, направленный на поиск границ, до которых девушки готовы дойти ради получения iPhone, сделали блогеры Rakamakafo. Девушкам было предложено раздеться в ночном клубе ради сматртфона. В результате победительницы получили вместо гаджета пустую коробку, а блогеры назвали произошедшее «социальным экспериментом». Ролик собрал на YouTube 6 миллионов просмотров.
Пранки в последнее время набрали высокую популярность. Важность для девушек материальных ценностей также выяснял и другой блогер Григорий Голдшейд. В одном из своих видео, который собрал более 6 миллионов просмотров, молодой человек предлагал девушка деньги за поцелуй с ним, за демонстрацию ему груди, а также за поедание купюры в 1000 рублей.
Фото: скриншот из видео на YouTube