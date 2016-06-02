Омский Авангард подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

Нападающий московского ЦСКА Михаил Юньков подписал с «Авангардом» двухлетнее соглашение, сообщает пресс-служба омского клуба.
30-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ хоккеисту удавалось завоевывать в составе казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга». Выступая за московский ЦСКА, Михаил Юньков выходил на лёд 22 раза в рамках «регулярки» 2 (1+1) результативных балла. В 11 встречах Кубка Гагарина нападающий записал себе в актив 4 (2+2) очка.
Также в сообщении пресс-службы «Авангарда», опубликованном на сайте клуба, отмечается возвращение в стан «ястребов» воспитанника омского хоккея Кирилла Рассказова, который последний сезон провел в «Югре».
В составе ханты-мансийской команды 24-летний омский нападающий провел 35 игр, в которых сумел отметиться 4 голами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-2».
Фото: hawk.ru