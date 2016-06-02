Омский Авангард подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

30-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ хоккеисту удавалось завоевывать в составе казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга». Выступая за московский ЦСКА, Михаил Юньков выходил на лёд 22 раза в рамках «регулярки» 2 (1+1) результативных балла. В 11 встречах Кубка Гагарина нападающий записал себе в актив 4 (2+2) очка.