Модель сняла с себя всю одежду после победы футбольной команды 18+



После того, как Real Madrid победил Atletico de Madrid и стал 11-кратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, девушка свое обещание выполнила, выложив на страницу twitter.com/Mirtha_Sosa серию фотографий в стиле 18+, добавив комментарий «Я делаю это для любимого клуба, а не для журнала». Объяснив, таким образом, бескорыстность своего поступка.