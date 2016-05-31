Модель сняла с себя всю одежду после победы футбольной команды 18+

Что делает футбол с людьми. Может, поэтому российские футболисты не всегда показывают класс, как это делают их коллеги из Испании.
Горячая поклонница футбольного клуба Real Madrid, модель Мирта Соса (Mirtha Sosa) пообещала, что если ее любимая команда возьмет кубок, она устроит «всемирную» фотосессию в стиле «ню».
После того, как Real Madrid победил Atletico de Madrid и стал 11-кратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, девушка свое обещание выполнила, выложив на страницу twitter.com/Mirtha_Sosa серию фотографий в стиле 18+, добавив комментарий «Я делаю это для любимого клуба, а не для журнала». Объяснив, таким образом, бескорыстность своего поступка.
Real Madrid выиграл финальный матч с Atletico de Madrid после серии пенальти. В основное время счет был 1:1.