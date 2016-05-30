В США испытали супероружие, которое сокрушит Россию

Сообщение опубликовано накануне на сайте WSJ.com. Речь идет об испытаниях электромагнитной рельсовой пушки ER (
Сообщается, что «суперпушка» действует без пороха или других взрывчатых веществ. Специальный снаряд разгоняется по электромагнитным рельсам, достигая в полете скорости около 7 тысяч километров в час.
Пентагон уже заявил, что новое «супероружие» необходимо для сдерживания России и Китая.
Разработка электромагнитной пушки обошлась американскому военному ведомству в 1,5 миллиарда долларов.
И пока американцы говорят о гипотетическом оружии,