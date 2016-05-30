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В США испытали супероружие, которое сокрушит Россию

30 мая 2016, 08:48
Пентагон пытается сдержать всё возрастающую мощь вооруженных сил РФ и КНР.

Сообщение опубликовано накануне на сайте WSJ.com. Речь идет об испытаниях электромагнитной рельсовой пушки ER (Electromagnetic Railgun), разработка которой ведется Пентагоном не один год.


Сообщается, что «суперпушка» действует без пороха или других взрывчатых веществ. Специальный снаряд разгоняется по электромагнитным рельсам, достигая в полете скорости около 7 тысяч километров в час.

Пентагон уже заявил, что новое «супероружие» необходимо для сдерживания России и Китая.

Разработка электромагнитной пушки обошлась американскому военному ведомству в 1,5 миллиарда долларов.

И пока американцы говорят о гипотетическом оружии, в России сбивают метеориты на гиперзвуке, официально, при этом, не подтверждая применения какого либо секретного элемента ПРО, размещенного в районе Уральских гор. Ну, и кто кого?..



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