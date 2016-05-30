Памяти Феодосия: Полежаев о восстановлении Ильинского храма на Ленина

Несмотря на свой недуг бывший глава Омско-Тарской епархии не терял интереса к жизни церкви, страны и области. Его последней радостью была весть о возрождении Воскресенского Собора. Осталась, правда, у Феодосия еще одна неосуществленная мечта – Свято-Ильинский Собор. Леонид Полежаев в свою очередь верит, что в скором времени кто-то займется его возрождением.