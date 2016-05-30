Памяти Феодосия: Полежаев о восстановлении Ильинского храма на Ленина

Сегодня, 30 мая, в 10:00 началось отпевание митрополита Феодосия, по окончании которого состоится погребение в нижнем храме Успенского собора Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня.
Об огромном вкладе митрополита в возрождение Омской епархии рассказал Леонид Полежаев. Экс-глава Омской области напомнил, что масштаб личности Феодосия стал виден в начале 90-х годов после распада СССР, когда из-за отсутствия храмов местом службы становились дома культуры, студенческие аудитории, телевизионные студии. Многое из того, что задумывалось митрополитом, удалось реализовать, говорится на сайте duhovnoenasledie.ru.
Несмотря на свой недуг бывший глава Омско-Тарской епархии не терял интереса к жизни церкви, страны и области. Его последней радостью была весть о возрождении Воскресенского Собора. Осталась, правда, у Феодосия еще одна неосуществленная мечта – Свято-Ильинский Собор. Леонид Полежаев в свою очередь верит, что в скором времени кто-то займется его возрождением.
Напомним,
Фото: omsk-eparhiya.ru