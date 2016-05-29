Ребёнок на велосипеде сбит автомобилем в районе Иртышской набережной

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, в дежурную часть полиции около 15 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста в Ленинском округе Омска на улице В. Иванова.