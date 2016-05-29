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Ребёнок на велосипеде сбит автомобилем в районе Иртышской набережной

29 мая 2016, 16:39
Девочка доставлена в больницу.

Очевидец сообщает редакции портала Gorod55.ru (информация предварительная!):

«29 мая, в районе между площадью Серова и Иртышской набережной на дороге лежит детский велосипед. Рядом скорая помощь, полиция и пожарные. Что произошло?»


Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, в дежурную часть полиции около 15 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста в Ленинском округе Омска на улице В. Иванова.

Предварительно установлено, что водитель а/м Daihatsu, мужчина 1985 г.р., двигаясь по улице В. Иванова в сторону улицы Ф. Крылова, у дома №42 улицы Иртышская Набережная сбил велосипедиста – девочку 2005 г.р.

Ребёнок пересекал проезжую часть на велосипеде справа налево по ходу движения автомобиля. Юная велосипедистка доставлена в больницу. Проводится проверка.

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