Ребёнок на велосипеде сбит автомобилем в районе Иртышской набережной

Очевидец сообщает редакции портала Gorod55.ru (информация предварительная!):
«29 мая, в районе между площадью Серова и Иртышской набережной на дороге лежит детский велосипед. Рядом скорая помощь, полиция и пожарные. Что произошло?»
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, в дежурную часть полиции около 15 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста в Ленинском округе Омска на улице В. Иванова.
Предварительно установлено, что водитель а/м Daihatsu, мужчина 1985 г.р., двигаясь по улице В. Иванова в сторону улицы Ф. Крылова, у дома №42 улицы Иртышская Набережная сбил велосипедиста – девочку 2005 г.р.
Ребёнок пересекал проезжую часть на велосипеде справа налево по ходу движения автомобиля. Юная велосипедистка доставлена в больницу. Проводится проверка.