Возвращение омича Сергея Калинина в КХЛ – не в Авангард

Несколько дней назад прилетевший в Омск Сергей Калинин в интервью порталу « Омск Здесь » рассказал о своих впечатлениях от выступления в НХЛ и карьерных перспективах. Форвард заявил, что играть за океаном ему понравилось, проведенным сезоном он остался доволен. Также 25-летний хоккеист выразил надежду, что удастся заключить с «Нью-Джерси Дэвилз» новый контракт.