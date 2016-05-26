Возвращение омича Сергея Калинина в КХЛ – не в Авангард

Омич Сергей Калинин, выступавший в завершившемся сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils), может вернуться к выступлениям в КХЛ, но не в составе «Авангарда».
О возможном подписании контракта 24-летнего Сергея Калинина с московским ЦСКА, сообщает «
В завершившемся сезоне Сергей Калинин провел в составе «дьяволов» 78 матчей, в который отметился 8 голами и 7 результативными передачами при показателе полезности «-9». На Чемпионате Мира по хоккею, омич стал обладателем бронзовых медалей в составе сборной России, записав себе в актив три ассиста.
Ранее Рэй Шеро, занимающий пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» выступал с заявлением, что клуб заинтересован в продлении контракта с 25-летним форвардом.
Несколько дней назад прилетевший в Омск Сергей Калинин в интервью порталу «
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