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Возвращение омича Сергея Калинина в КХЛ – не в Авангард

26 мая 2016, 16:49
Громкая трансфертная новость.

Омич Сергей Калинин, выступавший в завершившемся сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils), может вернуться к выступлениям в КХЛ, но не в составе «Авангарда».

О возможном подписании контракта 24-летнего Сергея Калинина с московским ЦСКА, сообщает «Хоккейная правда» со ссылкой на собственные источники.

В завершившемся сезоне Сергей Калинин провел в составе «дьяволов» 78 матчей, в который отметился 8 голами и 7 результативными передачами при показателе полезности «-9». На Чемпионате Мира по хоккею, омич стал обладателем бронзовых медалей в составе сборной России, записав себе в актив три ассиста.

Ранее Рэй Шеро, занимающий пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» выступал с заявлением, что клуб заинтересован в продлении контракта с 25-летним форвардом.

Несколько дней назад прилетевший в Омск Сергей Калинин в интервью порталу «Омск Здесь» рассказал о своих впечатлениях от выступления в НХЛ и карьерных перспективах. Форвард заявил, что играть за океаном ему понравилось, проведенным сезоном он остался доволен. Также 25-летний хоккеист выразил надежду, что удастся заключить с «Нью-Джерси Дэвилз» новый контракт.


Фото: иллюстрация

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