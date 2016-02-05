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Под Омском вагон сошел с рельсов

5 февраля 2016, 13:01
Прокуратура все проверит.

Сегодня ночью, 5 февраля, примерно в 2:20 с рельсов сошел полувагон. Инцидент произошел на станции Московка в омской области. Транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.

Пресс-служба Западно-Сибирского управления транспортной прокуратуры сообщает, что на указанном участке произошел сход груженого кирпичами полувагона. В тот момент он находился на сортировочной горке при организации сортировки вагонов. В данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.


Фото: иллюстрация

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