Под Омском вагон сошел с рельсов

Пресс-служба Западно-Сибирского управления транспортной прокуратуры сообщает, что на указанном участке произошел сход груженого кирпичами полувагона. В тот момент он находился на сортировочной горке при организации сортировки вагонов. В данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.