Под Омском вагон сошел с рельсов

Сегодня ночью, 5 февраля, примерно в 2:20 с рельсов сошел полувагон. Инцидент произошел на станции Московка в омской области. Транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.
Пресс-служба Западно-Сибирского управления транспортной прокуратуры сообщает, что на указанном участке произошел сход груженого кирпичами полувагона. В тот момент он находился на сортировочной горке при организации сортировки вагонов. В данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
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