Возвращение в Омск четырех экс-ястребов. Переименование ледовой арены

Омский «Авангард» сохраняет лидерство на Востоке, хотя последние два домашних поражения сделали позицию «ястребов» довольно шаткой – магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» сумели вплотную приблизиться к нашей команде. «Торпедо», в составе которого выступают бывшие игроки «Авангарда» Костицин, Фролов, Кольцов и Семин, которые сегодня вернутся на омский лед, занимает на Западе шестую позицию, имея в активе 95 очков, на 5 меньше чем у "ястребов".