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Возвращение в Омск четырех экс-ястребов. Переименование ледовой арены

1 февраля 2016, 11:29
В честь бывшего главного тренера «ястребов».

Сегодня на льду «Арены Омск» хоккеисты «Авангарда» противостоянием с «Торпедо» завершат свою трехматчевую домашнюю серию, которая для «ястребов» складывается довольно неудачно – команда потерпела на своей площадке уже два поражения подряд.

В текущем сезоне омская дружина уже встречалась с нижегородцами, в той игре «ястребы» уступили в гостях в дополнительное время со счетом 3:2. В общей сложности «Авангард» и «Торпедо» сыграли в рамках чемпионатов КХЛ 14 встреч, 9 побед на счету наших хоккеистов, 5 в активе у «торпедовцев».

Омский «Авангард» сохраняет лидерство на Востоке, хотя последние два домашних поражения сделали позицию «ястребов» довольно шаткой – магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» сумели вплотную приблизиться к нашей команде. «Торпедо», в составе которого выступают бывшие игроки «Авангарда» Костицин, Фролов, Кольцов и Семин, которые сегодня вернутся на омский лед, занимает на Западе шестую позицию, имея в активе 95 очков, на 5 меньше чем у "ястребов".

Стоит отметить, что было принято решение о переименование ледовой арены «Тополиный» на Левобережье. Площадке будет присвоено имя заслуженного тренера России Леонида Киселева, сообщает портал «Вечерний Омск».

Леонид Киселев, возглавлявший «Авангард» с 1988 по 1998 годы, сделал для омского хоккея очень многое, сумев вывести команду из второго дивизиона в элитный дивизион. Именно во времена работы Киселева с «ястребами», омичи завоевали свои первые медали – бронза чемпионата МХЛ в 1996 году. Заслуженный тренер России скончался в августе 2014 года.


Фото: hawk.ru

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