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Комиссия мэрии Омска согласовала снос деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ

30 января 2016, 12:15
Строительство многозального кинотеатра с комплексом кафе и подземной автостоянкой, а также аквапарка.

Пресс-служба мэрии сообщает о состоявшемся первом в 2016 году заседании городской комиссии по сносу, обрезке, восстановлению зеленых насаждений. В том числе обсуждали вопросы, связанные с компенсационным озеленением парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.


На территории парка, напомним, в ближайшее время планируется построить многозальный кинотеатр с комплексом кафе и подземной автостоянкой, а также аквапарк.

Снос зеленых насаждений под строительную площадку будет осуществлен в соответствии с концепцией, которая была утверждена в апреле 2015 года на архитектурно-градостроительном совете администрации Омска.

Комиссия пока согласовала снос 57 деревьев. Застройщик со своей стороны обязался выполнить посадку 464 деревьев на территории парка и обеспечить их содержание в течение первого года после высадки.


Как сообщили в мэрии, для высадки почти пяти сотен новых деревьев были отобраны наиболее предпочтительные участки с учетом сохранения существующих насаждений парка, а также для улучшения общего пейзажа.

Была обследована территория, выбраны места, определен видовой состав деревьев. До 1 июня в парке имени 30-летия ВЛКСМ будут высажены сосны, березы и лиственницы.

Сегодня городская комиссия строго подходит к вопросам компенсационного озеленения, требуя высаживать только крупномерные саженцы деревьев с закрытой корневой системой, высотой не менее 2,5 метров. При нарушении высадка осуществляется повторно.

В 2015 году в рамках компенсационного озеленения на территории Омска было высажено более 2 тысяч крупномерных деревьев.


Фото: парк имени 30-летия ВЛКСМ


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