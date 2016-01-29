16 погибших на трассе у Омска: обвинения предъявлены двум начальникам

На завершающей стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Сыропятском тракте. Обвинения предъявили двум руководителям пассажирского предприятия.
Директору ПАТП № 4 Александру Чертолясу и начальнику автоколонны Валерию Коченевскому предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Уголовное дело возбудили в связи с аварией, произошедшей 24 июня прошлого года на омской трассе.
Напомним, автобус, принадлежащий ПАТП № 4, перевозил работников птицефабрики. В районе 20-го километра трассы Омск – Нижняя Омка транспорт выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом, груженным кирпичами. В результате аварии погибли 16 человек, 11 – получили травмы.
Органы следствия полагают, что руководители предприятия некачественно исполняли свои обязанности и не обеспечили соблюдение на ПАТП требований безопасности перевозок и трудового законодательства, а также контроль здоровья водителей. В результате не соблюдались нормативы рабочего времени и отдыха, то есть водители зачастую выезжали в рейсы сверхурочно.
По данным следствия, водитель автобуса, попавший в ДТП, в тот день более 12 часов находился за рулем. Из-за накопившейся усталости у него могла снизиться концентрация внимания, что обусловило выезд на встречную полосу. Расследование находится на завершающем этапе. До окончания следствия Чертоляс находится под подпиской о невыезде, а Коченевский – под домашним арестом.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области