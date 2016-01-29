16 погибших на трассе у Омска: обвинения предъявлены двум начальникам

Директору ПАТП № 4 Александру Чертолясу и начальнику автоколонны Валерию Коченевскому предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Уголовное дело возбудили в связи с аварией, произошедшей 24 июня прошлого года на омской трассе.