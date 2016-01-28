Голая Волочкова искупалась в бочке с ледяной водой 18+

Как следует оторвавшись на тропических Мальдивах, прима-балерина Волочкова вернулась в более привычную нам климатическую среду и устроила уже зимнее шоу со своим участием.
Напомним, весь свой заморский отдых Анастасия постила провокационные фотографии на своих страницах в социальных сетях, снимаясь с минимумом одежды и даже совершенно без нее.
Волочкова собрала множество позитивных и негативных комментариев, но это ее ничуть не смутило.
Настя продолжала резвиться на берегу океана, демонстрирую поклонникам свои замечательные шпагаты.
Так вот, вернувшись в заснеженную Россию, Настя и здесь наша место для
Фото: instagram.com/volochkova_art