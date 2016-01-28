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Голая Волочкова искупалась в бочке с ледяной водой 18+

28 января 2016, 08:57
То в жар, то в холод.

Как следует оторвавшись на тропических Мальдивах, прима-балерина Волочкова вернулась в более привычную нам климатическую среду и устроила уже зимнее шоу со своим участием.

Напомним, весь свой заморский отдых Анастасия постила провокационные фотографии на своих страницах в социальных сетях, снимаясь с минимумом одежды и даже совершенно без нее.


Волочкова собрала множество позитивных и негативных комментариев, но это ее ничуть не смутило.


Настя продолжала резвиться на берегу океана, демонстрирую поклонникам свои замечательные шпагаты.


Так вот, вернувшись в заснеженную Россию, Настя и здесь наша место для обнаженного фотоснимка – бочка с ледяной водой оказалась как раз впору.


Фото: instagram.com/volochkova_art

#Новости#Здоровье#18+#Главное#Культура
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