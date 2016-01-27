В РФ эпидемия гриппа – десятки смертей. Бактериологическая атака США

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 20 смертельных случаев, в Москве – один, в Адыгее 11 и еще 11 – в Волгоградской области, в Ростовской области – 6, в Дагестане – 5, на Ставрополье – 6. В ряде регионов медики фиксируют по одному случаю со смертельным исходом. Отмечается, что часть смертей связана не конкретно с вирусом гриппа, а с его легочными осложнениями.