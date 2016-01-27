В РФ эпидемия гриппа – десятки смертей. Бактериологическая атака США

Американцы ведут бактериологическую войну. На Кубе – чума, в России – мутирующий грипп. Зафиксированное в ряде регионов России превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ вызывает тревогу у некоторых депутатов Госдумы.
В частности представитель партии КПРФ Вадим Соловьев считает, что здесь не обошлось без военных США, которые затеяли против нашей страны бактериологическую войну с целью вызвать пандемию «свиного гриппа». Об этом сообщается на сайте
Депутат Соловьев приводит в качестве примера деятельность американцев на Кубе. Там они «чуму напускали со своей базы». Возможно, островное государство было своего рода полигоном, на котором отрабатывались технологии бактериологической войны.
«Волна пошла с Украины. Я не исключаю, что именно американцы тут подсуетились в этой ситуации, начинают такую войну против нашей страны», - заявил депутат.
Соловьев считает, что пора направить соответствующие запросы в Минздрав, Генпрокуратуру и ФСБ, чтобы они «по своим каналам серьезно поработали».
В СМИ публикуется информация, связанная с ходом «атаки» вируса A(H1N1) на российские регионы. Говориться, что смертность в целом по стране достигла показателей от 50 до 70 человек.
Около 40% исследованных в лабораториях вирусов имеют изменение генома. Удалось выявить три мутации. На них вакцин пока нет.
Далее, агентство
В Санкт-Петербурге зарегистрировано 20 смертельных случаев, в Москве – один, в Адыгее 11 и еще 11 – в Волгоградской области, в Ростовской области – 6, в Дагестане – 5, на Ставрополье – 6. В ряде регионов медики фиксируют по одному случаю со смертельным исходом. Отмечается, что часть смертей связана не конкретно с вирусом гриппа, а с его легочными осложнениями.
Главный терапевт Министерства здравоохранения РФ, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалин сообщил «Интерфаксу», что ежегодно от постгриппозных осложнений умирает около 1500-2000 человек.
«Смерть от гриппа – это нонсенс. А осложнения, которые возникают, - пневмония, шок легкого, геморрагический шок – могут приводить к высокой летальности», - сказал Чучалин.
Для того, чтобы не заболеть, необходимо проводить профилактику и укреплять иммунитет. Еще важно, чтобы заболевшие не были эгоистами. Не заражали других, а сидели дома и лечились. Остальным же во время эпидемии лучше в общественных местах находиться в маске.
Роспотребнадзор РФ прогнозирует, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей стране должен быть пройден через 2-3 недели. Далее статистика по заболеваемости пойдет на спад. Всего ежегодно гриппом и ОРВИ в России болеет около 30 миллионов человек.
Напомним, омское управление Роспотребнадзора 25 января сообщило, что в регионе зарегистрировано 10903 случая заболевания ОРВИ. Это пока ниже эпидемического порога.
У заболевших омичей выявлены вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа A(H1N1) pdm09. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 61,1%.