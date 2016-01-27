Авангард vs Нефтехимик, неожиданная тренерская отставка

Стоит отметить, что накануне СДК были рассмотрены два эпизода, вызвавшие большой резонанс в КХЛ, которые произошли 25 января в «армейском» дерби. В начале второй половины третьего периода, когда питерская дружина уступала московской со счетом 1:2, 19-летний Андрей Светлов, ворвавшийся в зону СКА, был встречен ударом локтя опытного Калинина в голову, который явно уже не успевал за юным форвардом. В результате этого эпизода, как сообщил наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции, молодой нападающий получил сотрясение мозга.