Авангард vs Нефтехимик, неожиданная тренерская отставка

Сегодня на льду «Арены Омск» местный «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». Команды уже встречались друг с другом в начале нынешнего сезона, в той встрече «ястребы» одержали уверенную гостевую победу со счетом 1:4.
В рамках чемпионатов КХЛ «Авангард» и «Нефтехимик» встречались друг с другом 25 раз, 13 побед в активе нашей команды, 12 на счету у нижнекамской дружины.
«Ястребы», потерпевшие в понедельник поражение от челябинского «Трактора», по-прежнему являются единоличными лидерами Восточной конференции. «Нефтехимик» идет 9-м на Востоке, но имеет неплохие шансы на попадание в плэй-офф, поскольку отставание от «Барыса» и «Автомобилиста», идущими на 7 и 8 местах соответственно, является небольшим.
Чуть более недели назад в отставку был отправлен главный тренер нижнекамской команды Владимир Крикунов. Неожиданным данное увольнение является в связи с тем, что команда на тот момент находилась в зоне плэй-офф, из двух подряд поражений, которые потерпел «Нефтехимик», одно нанесено лидером нынешнего сезона московским ЦСКА.
Прямую трансляцию противостояния омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика» любители хоккея смогут увидеть в эфире «12 канала» в 19:00 по местному времени.
Стоит отметить, что накануне СДК были рассмотрены два эпизода, вызвавшие большой резонанс в КХЛ, которые произошли 25 января в «армейском» дерби. В начале второй половины третьего периода, когда питерская дружина уступала московской со счетом 1:2, 19-летний Андрей Светлов, ворвавшийся в зону СКА, был встречен ударом локтя опытного Калинина в голову, который явно уже не успевал за юным форвардом. В результате этого эпизода, как сообщил наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции, молодой нападающий получил сотрясение мозга.
Перед самой итоговой сиреной включился еще один неприятный эпизод – Илья Ковальчук, чья команда уже уступала со счетом 1:3, исподтишка ударил кулаком молодого голкипера ЦСКА Илью Сорокина, но арбитры данный эпизод проглядели. Действия опытного игрока объяснить сложно, Ковальчук нанес удар не просто вратарю соперников, а своему юному товарищу по сборной России.
В результате Дмитрий Калинин получил дисквалификацию лишь на 2 матча, Ковальчук, ударивший Сорокина исподтишка, и вовсе получил только 2 минуты + 10 минут штрафного времени.
Фото: hawk.ru