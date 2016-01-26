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В Омске открывается ледовый дворец с катком за 200 миллионов

26 января 2016, 17:01
Среди приглашенных – олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

В Советском округе к открытию готовится новый ледовый дворец. Мэр Вячеслав Двораковский уже провел там рабочее совещание по подготовке к торжеству, которое намечено на 31 января.

Праздничное открытие нового объекта на улице Бархатовой состоится уже в конце текущей недели, в воскресенье. Спортивной арене дали имя известной фигуристки и депутата Госдумы от Омской области Ирины Роднины. К слову, трехкратная олимпийская чемпионка будет присутствовать на открытии, сообщила пресс-служба мэрии города.

Все строительные работы завершились в сроки. На данный момент в помещениях ледового дворца проходит генеральная уборка. На главную площадку наносится необходимая разметка. Заканчивается монтаж светопропускающего ограждения вокруг хоккейной коробки.

Двораковский отметил, что современный объект станет прекрасным подарком жителям округа и всего города. Дети смогут заниматься хоккеем, шорт-треком и фигурным катанием с лучшими тренерами.

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Михаил Расин пояснил, что на территории вокруг катка разместят уличные тренажеры, открытую хоккейную коробку и специальные спортивные снаряды для сдачи норм комплекса ГТО. Необходимые работы проведут к 300-летию Омска.

На строительство катка, по поручению градоначальника, было выделено более 190 миллионов рублей. В новом дворце организованы удобные раздевалки, гардероб и специальные помещения для ремонта и заточки коньков.

В пресс-службе департамента порталу Gorod55.ru рассказали, что для посещений каток будет открыт уже 31 января. Расписание его работы и перечень услуг сформируют позже.Точный адрес ледового дворца: улица Бархатовой, 8Б.


Фото: иллюстрация

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