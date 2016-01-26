В Омске открывается ледовый дворец с катком за 200 миллионов

Праздничное открытие нового объекта на улице Бархатовой состоится уже в конце текущей недели, в воскресенье. Спортивной арене дали имя известной фигуристки и депутата Госдумы от Омской области Ирины Роднины. К слову, трехкратная олимпийская чемпионка будет присутствовать на открытии, сообщила пресс-служба мэрии города.