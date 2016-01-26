Названы самые дешевые направления для туризма в России

В преддверии начала туристического сезона сайт
В рейтинг вошли направления средней полосы России, а также места с преобладанием пляжного отдыха. Это, прежде всего, Крым – Симферополь и Севастополь, а также известные здравницы Кавказа – Ессентуки, Минеральные Воды и Кисловодск.
Также Travel.ru определил, что наиболее экономичные места для отдыха на море почти все находятся в Крыму.
В ТОП-10 крымских мест входят:
Поповка (Сакский район, 1000 рублей),
Малый Маяк (Алушта, 1045 рублей),
Керчь (1300 рублей),
Заозерное (Евпатория, 1350 рублей),
Евпатория (1600 рублей),
Приветное (Алушта, 1700 рублей),
Севастополь (1800 рублей),
Алупка (1850 рублей),
Феодосия (1875 рублей),
Судак (2100 рублей).