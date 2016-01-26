Названы самые дешевые направления для туризма в России

В преддверии начала туристического сезона сайт Travel.ru уточнил для россиян наиболее выгодные направления для отдыха в нашей стране. В основу рейтинга положена информация о бронировании гостиниц и апартаментов с 1 февраля по 31 декабря 2016 года в 100 наиболее популярных по числу броней городах и курортах РФ.