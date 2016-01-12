Ак Барс – Авангард: Корноухов открыл суперфорварда, новый рекорд Фурха

У хозяев было пять дней для подготовки к матчу, «ястребы» же проводили уже четвертую встречу, выступая через один день. Тем не менее, несмотря на насыщенный график, гости по физическим кондициям вовсе не уступали казанской дружине. Главным тренером «Авангарда» Евгением Корноуховым была сделана ставка на мощных игроков, в связи с чем в состав был возвращен Петр Хохряков, ставший одним из главных героев встречи, в запасе остался Максим Казаков.