Ак Барс – Авангард: Корноухов открыл суперфорварда, новый рекорд Фурха

Накануне на льду «Татнефть-Арены» прошел матч между казанским «Ак Барсом», идущим на шестой позиции Восточной конференции, и ее лидером омским «Авангардом». В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 24 раза, 16 побед в активе «барсов», 9 на счету «ястребов».
У хозяев было пять дней для подготовки к матчу, «ястребы» же проводили уже четвертую встречу, выступая через один день. Тем не менее, несмотря на насыщенный график, гости по физическим кондициям вовсе не уступали казанской дружине. Главным тренером «Авангарда» Евгением Корноуховым была сделана ставка на мощных игроков, в связи с чем в состав был возвращен Петр Хохряков, ставший одним из главных героев встречи, в запасе остался Максим Казаков.
В середине первого периода Первышин реализовал большинство после удаления омича Александра Свитова, являющегося капитаном «барсов». Стоит отметить, что защитник омской команды, за шесть игр успел отличиться уже дважды. Увеличил отрыв гостей Илья Михеев. Установить окончательный счет удалось Петру Хохрякову, поразившему пустые ворота.
Петр Хохряков, относительно недавно пополнивший состав «Авангарда», выходил на лед в составе «ястребов» 6 раз и сумел набрать 4 очка (3+1). За 29 проведенных матчей в составе питерского СКА Петр записал себе в актив лишь две результативные передачи.
Доминик Фурх своим восьмым «сухим» матчем обновил ранее установленный рекорд омского «Авангарда» по количеству игр «на ноль».
12 января, «Татнефть-Арена», 5 170 зрителей.
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область) - 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)
Вратари: Галимов – Фурх
Силовые приемы: «Ак Барс» - 8; «Авангард» - 3.
Штрафные минуты: «Ак Барс» - 10; «Авангард» - 8.
Вбрасывания: «Ак Барс» - 30; «Авангард» - 26.
Броски в створ ворот: «Ак Барс» - 24; «Авангард» - 35.
Голы:
0:1 - Первышин (Кемпни, Бурдасов) - 12:51
0:2 - Михеев (Пьянов, Хохряков) - 20:49
0:3 - Хохряков (Анелев) - 58:57
Фото: ak-bars.ru