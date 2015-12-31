Новый год в Омске: ледовые городки, катки, горки, лабиринты, ёлки

В Омске началась настоящая праздничная лихорадка: горожане экстренно бегают по магазинам в поисках подарков, а в продуктовых гипермаркетах стоят огромные очереди, в преддверии Нового года и Рождества мэрия и различные учреждения украшают улицы и здания.
Портал Gorod55.ru составил для читателей своеобразный дайджест основных событий. Отметим, что жителей ждет более чем насыщенная праздничная программа.
31 декабря и 1 января погода в городе будет холодной. Днем температура воздуха составит -25…-30 градусов, ночью – до -35 (
До 7 января запретят продажу алкоголя в радиусе 50 метров от мест проведения праздничных мероприятий (
В Рождество, 7 января, часть центральных улиц города перекроют в связи с проведением марафона. Граждан просят обратить внимание на изменения в дорожном движении (
Мэрия в новогоднюю ночь организует специальные автобусные маршруты. Доехать до Главной городской елки можно будет и после 00:00 часов (
Правоохранительные органы усилят контроль за антитеррористической защищенностью во время мероприятий (
Ледовые городки в Омске:
Ледовый городок в парке им. 30-летия ВЛКСМ, где разместилась Главная городская елка высотой 18 метров, уже открыт для посетителей. Там до 10 января каждый день будут проходить театрализованные представления с вручением призов (
Ледовый городок «Беловодье-2016» с катком, метро, горками и скульптурами по традиции откроется в 10:00 1 января. Вход, как и раньше, останется бесплатным. Проработает площадка вплоть до 22:00 31 января (
Ледовый городок в природном парке «Птичья гавань» открылся 29 декабря. На площадке впервые разместили елку, каток, пункт проката коньков и лыж. Организаторы приглашают горожан на массовые катания. Вход будет свободным (
Также ледовые городки работают в парках «Зеленый остров», «Советский». Вдобавок в саду «Сибирь» недавно прошел парад снеговиков. Велика вероятность, что фигуры до сих пор украшают это место (
Праздничная программа:
С 24 декабря по 10 января с 12:00 до 17:00 работает Городская усадьба Деда Мороза. Посетителей ждут спектакли у елки, просмотры фильмов в домашнем кинотеатре и мастерская новогодних игрушек (
С 25 декабря по 25 января в городском музее «Искусство Омска» работает проект «Новогодняя и рождественская почта». Горожан познакомят с традициями оформления открыток, продемонстрируют праздничную атрибутику разных времен. Вход свободный, выходной – понедельник, адрес: ул. Декабристов, 121.
С 26 декабря по 10 января с 15:00 до 18:00 в парке им. 30-летия ВЛКСМ проходят театрализованные представления, викторины, конкурсы и игры. Мероприятия сопровождаются вручением подарков (
30 декабря в Советском парке организуют лыжную гонку на призы Деда Мороза. Начало мероприятия намечено на 11:00.
31 декабря с 23:00 до 3:00 пройдет «Новогодняя танцевальная интерактивная программа» у Главной городской елки. Горожан будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка (
1 января в 16:00 состоится «Юбилейный анонс омского Деда Мороза», который представит праздничную программу к 300-летию Омска (
С 1 по 10 января в зале «Кинематограф» общественного историко-культурного комплекса «Омская крепость» пройдут благотворительные кинопоказы художественных и анимационных фильмов. Время: в 12:00 и 15:00. Здесь же с 11:00 до 21:00 в праздничные дни работает каток.
С 4 по 8 января в Советском парке пройдут игровые программы у окружной елки «Зимние забавы». Начало в 14:00.
7 января в 13:00 от Соборной площади стартует традиционный Рождественский полумарафон. По окончании забега жюри определят самый оригинальный костюм (
7 января в 16:00 пройдет спортивный праздник «Рождественские катания», места: СК «Красная звезда», СК «Юность» имени С. С. Бовкуна, парк «Зеленый остров», ледовый дворец спорта им. В. Фетисова, ледовый дворец спорта им. А. Кожевникова, СК «Тополиный» (
8 января в 14:00 на территории Советского парка состоятся командные соревнования «Веселые старты».
Для запуска праздничных фейерверков определены 4 места: площадь у «Арены Омск», площадь у памятника труженикам тыла в районе парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, площадь, прилегающая к дому № 20б по ул. 21-я Амурская, площадь близ дома № 1 по ул. Силина в микрорайоне Крутая Горка (