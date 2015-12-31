Новый год в Омске: ледовые городки, катки, горки, лабиринты, ёлки

Мэрия в новогоднюю ночь организует специальные автобусные маршруты. Доехать до Главной городской елки можно будет и после 00:00 часов ( смотреть здесь ).



Правоохранительные органы усилят контроль за антитеррористической защищенностью во время мероприятий ( смотреть здесь ). Также сотрудники ГИБДД особое внимание уделят загородным местам отдыха ( смотреть здесь ).