Арена Омск закрывает двери – последний матч Авангарда

Сегодня на льду «Арены Омск» местный «Авангард» проведет последний матч в 2015 году, противостоять «ястребам» будет дружина из череповецка. После данной встречи омский стадион закроет свои двери для жарких хоккейных баталий КХЛ, которые возобновятся только в следующем году, а именно 5 января, когда в Омск пожалуют хоккеисты «Югры», свою работу для жителей нашего города стадион не прекратит.
Прежде «Авангард» и «Северсталь», в рамках чемпионатов КХЛ, провели друг с другом 14 встреч, в 9 из которых победили омичи, в 5 оказались сильнее череповчане соответственно.
«Северсталь» является аутсайдером Западной конференции, на данный момент команда находится в продолжительном кризисе. За 13 последних игр, дружина из Череповецка одержала лишь одну победу. За аналогичный период в активе у «ястребов», занимающих на Востоке третью позицию, 9 побед и 4 поражения.
Прямую трансляцию матча между «Авангардом» и «Северсталью» любители хоккея смогут увидеть в 19:00 по омскому времени в эфире телеканала КХЛ ТВ HD и «12 канала».
Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: severstalclub.ru