Город55
ГлавноеВсе новости

Арена Омск закрывает двери – последний матч Авангарда

29 декабря 2015, 10:34
В 2015 году.

Сегодня на льду «Арены Омск» местный «Авангард» проведет последний матч в 2015 году, противостоять «ястребам» будет дружина из череповецка. После данной встречи омский стадион закроет свои двери для жарких хоккейных баталий КХЛ, которые возобновятся только в следующем году, а именно 5 января, когда в Омск пожалуют хоккеисты «Югры», свою работу для жителей нашего города стадион не прекратит.


Прежде «Авангард» и «Северсталь», в рамках чемпионатов КХЛ, провели друг с другом 14 встреч, в 9 из которых победили омичи, в 5 оказались сильнее череповчане соответственно.

«Северсталь» является аутсайдером Западной конференции, на данный момент команда находится в продолжительном кризисе. За 13 последних игр, дружина из Череповецка одержала лишь одну победу. За аналогичный период в активе у «ястребов», занимающих на Востоке третью позицию, 9 побед и 4 поражения.



Прямую трансляцию матча между «Авангардом» и «Северсталью» любители хоккея смогут увидеть в 19:00 по омскому времени в эфире телеканала КХЛ ТВ HD и «12 канала».


Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: severstalclub.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31