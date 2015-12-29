Арена Омск закрывает двери – последний матч Авангарда

Сегодня на льду «Арены Омск» местный «Авангард» проведет последний матч в 2015 году, противостоять «ястребам» будет дружина из череповецка. После данной встречи омский стадион закроет свои двери для жарких хоккейных баталий КХЛ, которые возобновятся только в следующем году, а именно 5 января, когда в Омск пожалуют хоккеисты «Югры», свою работу для жителей нашего города стадион не прекратит.