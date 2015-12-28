Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске появился еще один парк со снежными скульптурами

28 декабря 2015, 15:41
Буйство фантазии.

В Омске впервые прошел фестиваль снеговиков «Сибирский талисман». Парк в Центральном округе украсили снежными фигурами, за которые участники получили новогодние призы.

В саду «Сибирь» появилось множество снеговиков в образе лыжников, гномов, персонажей из Средневековья и, конечно же, в привычном обличье поодиночке или семействами. Их созданием занимались участники арт-фестиваля «Сибирский талисман», сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Велопробег Дедов Морозов в Омске

Помимо снега фигуры выполнялись с помощью дополнительных материалов и атрибутов, которые заготавливались заранее. На то, чтобы слепить снеговика отводилось два часа. Затем жюри огласили имена победителей.


Третье место заняла школьница Арина Хромченко. Девочка отправится в аквапарк базы отдыха «Сказка». Второе место и керамический чайник досталось дошкольнику Матвею Никифорову за «Лыжника». Студенток института сервиса Наталью Буруцкую и Анастасию Кичигину за первое место наградили поездкой на загородную базу «Альпийская деревня». Вдобавок, все участники получили мороженое.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: admomsk.ru

#Новости#Афиша#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31