В Омске появился еще один парк со снежными скульптурами

В саду «Сибирь» появилось множество снеговиков в образе лыжников, гномов, персонажей из Средневековья и, конечно же, в привычном обличье поодиночке или семействами. Их созданием занимались участники арт-фестиваля «Сибирский талисман», сообщила пресс-служба мэрии Омска.