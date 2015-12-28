В Омске появился еще один парк со снежными скульптурами

В Омске впервые прошел фестиваль снеговиков «Сибирский талисман». Парк в Центральном округе украсили снежными фигурами, за которые участники получили новогодние призы.
В саду «Сибирь» появилось множество снеговиков в образе лыжников, гномов, персонажей из Средневековья и, конечно же, в привычном обличье поодиночке или семействами. Их созданием занимались участники арт-фестиваля «Сибирский талисман», сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Помимо снега фигуры выполнялись с помощью дополнительных материалов и атрибутов, которые заготавливались заранее. На то, чтобы слепить снеговика отводилось два часа. Затем жюри огласили имена победителей.
Третье место заняла школьница Арина Хромченко. Девочка отправится в аквапарк базы отдыха «Сказка». Второе место и керамический чайник досталось дошкольнику Матвею Никифорову за «Лыжника». Студенток института сервиса Наталью Буруцкую и Анастасию Кичигину за первое место наградили поездкой на загородную базу «Альпийская деревня». Вдобавок, все участники получили мороженое.
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Фото в тексте: admomsk.ru