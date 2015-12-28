Клюшкой выбили зубы суперзвезде Авангарда – кумиру новичка «ястребов»

Опытный защитник отмечает, что чрезвычайно рад возвращению в стан «Авангарда», где всегда ставятся высокие задачи, приводит слова 30-летнего защитника пресс-служба омской команды, который уже успел дебютировать в составе «ястребов» в последнем домашнем матче против московского ЦСКА. К сожалению, прошлую игру выиграть омской дружине не удалось. В нынешнем году нашей команде осталось провести лишь одну встречу, которая состоится 29 декабря с череповецкой «Северсталью».