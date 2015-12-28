Клюшкой выбили зубы суперзвезде Авангарда – кумиру новичка «ястребов»

Вернувшийся незадолго до дедлайна в состав «Авангарда» защитник Андрей Первышин, ранее выступавший за «ястребов» в сезоне 2010-2011, дал интервью, в котором рассказал о своих целях и ожиданиях, связанных с возвращением в омский клуб.
Опытный защитник отмечает, что чрезвычайно рад возвращению в стан «Авангарда», где всегда ставятся высокие задачи, приводит слова 30-летнего защитника пресс-служба омской команды, который уже успел дебютировать в составе «ястребов» в последнем домашнем матче против московского ЦСКА. К сожалению, прошлую игру выиграть омской дружине не удалось. В нынешнем году нашей команде осталось провести лишь одну встречу, которая состоится 29 декабря с череповецкой «Северсталью».
Андрей Первышин считает, что у «Авангарда» огромный потенциал для борьбы за самые высокие места. Что касается воспоминаний о прошлом выступлении за омский клуб в сезоне 2010-2011, 30-летний защитник отметил, что сильное впечатление на него произвел чешский легионер Яромир Ягр, как профессионал и как человек.
Стоит напомнить, что Яромир Ягр недавно вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив свою 732 шайбу. Ближайших конкурентом чешской суперзвезды хоккея является Бретт Халл, имеющий в своем активе 741 гол.
В недавнем матче против «Оттавы» 43-летний чешский нападающий, некогда выступавший за омский «Авангард» лишился четырех зубов после того, как Алекс Чейссон задел форварда клюшкой.
После игры Яромир Ягр разместил в социальной сети Twitter свою фотографию после потери зубов, сопроводив ее ироничным комментарием, обращенным к Санта-Клаусу, у которого чешский хоккеист попросил новые зубы на Рождество.
Верхнее фото: иллюстарция
Фото в тексте: twitter.com