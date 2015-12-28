Камере МКС удалось заснять НЛО, пролетающий около Земли

Недавно одной из камер международной космической станции (МКС) был зафиксирован необычный объект, пролетевший мимо на высочайшей скорости, в связи с чем его изображение получилось довольно нечетким.
МКС находится на околоземной орбите с 20 ноября 1998 года. Международная космическая станция используется в качестве базы для проведения исследований, способствующих изучению космоса, а также наблюдению за нашей планетой.
По периметру МКС установлено большое количество камер, которым периодически удается запечатлеть странные, необъяснимые явления, например неизвестные летающие объекты.
Ученым еще не удалось установить, что именно пролетело мимо международной космической станции. Есть версии, согласно которым это был летательный корабль инопланетной цивилизации. Другая часть исследователей убеждена, что в объектив камеры МКС попал пролетающий на высокой скорости метеорит или космический мусор, который остался на орбите Земли после запуска космического корабля.
Фото: скриншот из видео