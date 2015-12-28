Камере МКС удалось заснять НЛО, пролетающий около Земли

Недавно одной из камер международной космической станции (МКС) был зафиксирован необычный объект, пролетевший мимо на высочайшей скорости, в связи с чем его изображение получилось довольно нечетким.



МКС находится на околоземной орбите с 20 ноября 1998 года. Международная космическая станция используется в качестве базы для проведения исследований, способствующих изучению космоса, а также наблюдению за нашей планетой.