Голая девушка позвала в Таиланд 18+



Власти этой страны традиционно следят за соблюдением законов, связанных с национальной культурой. На этом фоне в Бангкоке разгорается скандал с фотосессией модели, которая сфотографировалась в максимально откровенном наряде. На девушке был только традиционный тайский костюм танцовщицы и несколько золотых аксессуаров.