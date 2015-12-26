Голая девушка позвала в Таиланд 18+

На фоне усиления напряженности в странах Ближнего Востока резко уменьшилось число мест для безопасного тропического отдыха для жителей Северного полушария в зимние месяцы. На этом фоне значительно усилился турпоток в Таиланд, который, кстати, поставил в декабре рекорд, приняв 29-миллионного туриста.
Власти этой страны традиционно следят за соблюдением законов, связанных с национальной культурой. На этом фоне в Бангкоке разгорается скандал с фотосессией модели, которая сфотографировалась в максимально откровенном наряде. На девушке был только традиционный тайский костюм танцовщицы и несколько золотых аксессуаров.
Глава одного из районов Бангкока уже поручил своим подчиненным установить в точности место, где позировала «бесстыжая» модель. По всей видимости, это было общественное место, мост среди мангровых лесов.
Фотографии голой танцовщицы стали главным вирусным раздражителем этой недели для тайских социальных сетей. Как только расследование будет проведено, девушку, уличенную в непристойном поведении, накажут по всей строгости закона, сообщает сайт «Bangkok.Coconuts.co».