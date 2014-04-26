Ураганный ветер укатил гигантский шар-памятник у Речного вокзала в Омске - фото

Сегодня Омск находится во власти мощнейшего циклона. Ураганный ветер, снег, мелкий град, дождь… Все эти погодные явления разной интенсивности проходят в разных районах Омска и области. Портал Gorod55.ru уже сообщал о сорванных крышах и деревьях, упавших на припаркованные автомобили.
Еще громкое событие произошло на одной из главных площадей Омска – ураган сдвинул памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу. Это произошло в самом начале дня.
После чего шар оперативно вернули на место, закрепив тросами и бетонными блоками. Однако сам шар, пока катился, получил повреждения оболочки и требует реставрации.
Фото: Gorod55.ru и УМВД России по Омской области