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Ураганный ветер укатил гигантский шар-памятник у Речного вокзала в Омске - фото

26 апреля 2014, 20:26
Натиск стихии.

Сегодня Омск находится во власти мощнейшего циклона. Ураганный ветер, снег, мелкий град, дождь… Все эти погодные явления разной интенсивности проходят в разных районах Омска и области. Портал Gorod55.ru уже сообщал о сорванных крышах и деревьях, упавших на припаркованные автомобили.

Еще громкое событие произошло на одной из главных площадей Омска – ураган сдвинул памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу. Это произошло в самом начале дня.

УМВД России по Омской области


УМВД России по Омской области


УМВД России по Омской области


После чего шар оперативно вернули на место, закрепив тросами и бетонными блоками. Однако сам шар, пока катился, получил повреждения оболочки и требует реставрации.






Фото: Gorod55.ru и УМВД России по Омской области

#Новости#Ураган_в_Омске#Фотофакты#Общество
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