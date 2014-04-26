Ураганный ветер укатил гигантский шар-памятник у Речного вокзала в Омске - фото

Сегодня Омск находится во власти мощнейшего циклона. Ураганный ветер, снег, мелкий град, дождь… Все эти погодные явления разной интенсивности проходят в разных районах Омска и области. Портал Gorod55.ru уже сообщал о сорванных крышах и деревьях, упавших на припаркованные автомобили.