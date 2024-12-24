Национальный общественный рейтинг городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха (партия Зеленые)
Как заявляют авторы рейтинга (партия Зеленые), рейтинг сформирован по среднесуточным концентрациям мелкодисперсной пыли РМ2,5 пересчитанным в международный индекс качества атмосферного воздуха AQI (air quality index), рекомендованным Всемирной Организацией Здравоохранения.
"Данные о концентрациях мелкодисперсных взвешенных (пыли) PM-2,5 поступают на цифровую платформу «ЭКОВИЗОР» в режиме реального времени каждые 20 мин с 409 датчиков, размещенных в 66 городских поселениях".
Звучит круто. Но при детальном рассмотрении специфики рейтинга система выглядит не объективной. Например в огромном промышленном Челябинске указаны 4 поста мониторинга пыли. А в Красноярске вообще указан только один пост. В Омске указаны 40 постов, больше только в Москве.
Чем больше постов, тем качественнее изучение, тем легче установить источник выбросов. Но с точки зрения рейтинга партии зеленых, это уязвимость, потому что чем больше постов мониторинга, тем больше регистрируется превышений
.Национальный экологический рейтинг регионов ("Зеленый Патруль")
Рейтинг, в котором Омск также традиционно занимает низкие позиции. Это - экспертный рейтинг, то есть авторы анализируют информацию из открытых источников: СМИ, органов власти, общественных и экспертных организаций. И выносят собственное суждение об экологизации того или иного региона. Рейтинг выходит каждые три месяца.
Это постоянная потоковая работа авторов исследования. Это значит рейтинг имеет накопительный эффект. не каждый раз новый рейтинг, а новые данные добавляются к имеющейся фактуре. Если на старте проекта регион попал в аутсайдеры, то "вытащить" его наверх возможно только непрерывным шквалом позитивных новостей. И наоборот, если регион в лидерах, то сойти с пьедестала может только нескончаемая критика.
Соавтор исследования, директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов объяснял Городу55, что несмотря на старания отдельных предприятий в эко-технологической модернизации производств, Омск остается аутсайдером из-за проблем с угольными ТЭЦ, которые до сих пор работают на высокозольном угле. А состояние инфраструктуры теплогенерации приводят к частым запускам котлов, когда ТЭЦ работают без фильтров.Экорейтинг регионов
Это новый рейтинг Центра «Устойчивого развития» РГГУ им. Орджоникидзе, недавно презентованный председателем экологического комитета Госдумы Дмитрием Кобылкиным.
Рейтинг «впервые комплексно оценивает» экологизацию регионов, а также удовлетворенность жителей. Как сообщают авторы, во внимание принимаются три критерия:
- результаты нацпроекта «Экология» (обращение с ТКО, проекты «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение Байкала» и др.);
- удовлетворенность жителей, которую замеряли социологи;
- экспертная оценка.
Омск попал в тройку «проблемных городов» в СФО, наравне с Республиками Тыва и Хакасия. Само исследование пока не прозрачное, непонятно влияние на результат каждого из критериев. Но примечательно, что в группе СФО вообще нет «отличников» и «хорошистов». То есть все регионы Западной Сибири - проблемные.