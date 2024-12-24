Итоги 2024
Экологические особенности Омска
«Чистый воздух»
Итоги 2024
Экологические особенности Омска
О чем этот проект
«Чистый воздух»
Омск попал в тройку «проблемных городов» Сибирского федерального округа в новом Экорейтинге регионов России. А до этого попадал в число «отстающих» городов с плохой экологией и других экологических рейтингов. Это началось примерно с 2017 года. Как раз в тот период, когда город попал в число пилотных территорий реализации федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология».
О чем этот проект
Каждый экологический рейтинг - это самостоятельное исследование, публикация которого активно тиражируется региональными СМИ. Публикации СМИ цитируют местные паблики соцсетей, формируя общественное мнение. Жители активнее жалуются на экологические проблемы. Эти жалобы видят эксперты и место в рейтинге Омска снова ухудшается.

Замкнутый круг.

В 2023 году Город55 уже выпускал спецпроект, где рассказывал о реализации на территории Омска нацпроекта «Экология». Сегодня мы детальнее погрузимся в составляющую нацпроекта - федеральный проект «Чистый воздух».
Федеральный проект «Чистый воздух», как часть нацпроекта «Экология» (теперь «Экологическое благополучие») - это развитие инициативы президента России Владимира Путина по экологизации городов. Целью проекта является снижение загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.

Базовый проект «Чистый воздух» стартовал в декабре 2018 года и предусматривал снижение совокупного объема выбросов на 20% в 12-ти городах, в том числе в Омске. В дальнейшем проект совершенствовался, появлялись новые критерии, новые города и не разобравшись довольно легко запутаться. Сейчас поясним.

Сегодня в проекте 43 города-участника, проект продлен до 2026 года для пилотных городов и до 2030 года для новых территорий, которым поставлена задача снизить загрязнение воздуха в 2 раза.

Также в 2021 году появилось уточнение об опасных веществах. Если первоначально требовалось снизить общий объем выбросов, то теперь к ним для каждого города добавили перечень приоритетных (опасных) веществ, которые также требуется снизить на 20% к 2026 году (промежуточная цель) и на 50% к 2030 году. Снижение валовых выбросов на 20% к 2026 году также осталось целью проекта.

Есть еще одно расширение. В 2019 году принят федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». В нем определены квоты (предельные величины допустимых выбросов) для предприятий. в Омске это 145 объектов.

Предприятия имеющие квотируемые объекты должны разработать план мероприятий по достижению установленных квот. Эти планы объединяют в один документ КПМ (комплексный план мероприятий), который становится основой контроля за выполнением проекта «Чистый воздух».

Омск. В комплексный план по Омску вошли 24 омских предприятия.
«чистый воздух»
Объем выбросов опасных веществ
2017 год
2017 год
Совокупный объем выбросов
В комплексном плане зафиксированы требования по снижение общего количества выбросов.
В Омске не решить проблему воздуха без модернизации ТГК-11 «Интер РАО», вклад которой в загрязнение воздуха в городе больше 35% .
— заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко
Каждая территория имеет свои уникальные характеристики. Особенности Омска хорошо проявились именно в реализации экологических проектов.

«Чистый воздух» запускался как унитарный проект, однако со временем, погружаясь в тему, его все больше совершенствовали и адаптировали под смысл, а не букву закона. Каждая территория имеет свои уникальные характеристики. Особенности Омска хорошо проявились именно в реализации экологических проектов.

Первое - это множественность источников . Омск стал регионом с самым большим количеством квотируемых объектов - 145 объектов в первоначальной версии Комплексного плана. Всего же по актуализированным в 2024 году данным минприроды РФ, в Омске 477 промышленных объектов и 10511 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. Напомним, из них только 24 предприятия стали участниками проекта «Чистый воздух».

Да, в проект попали самые крупные предприятия, каждое из которых по объему выбросов значительно превосходит «маленькие» трубы. Но пока эти «маленькие» трубы остаются в тени гигантов, сложно говорить о кардинальном улучшении экологии Омска.

Второе - серая зона . Помимо 10,5 тысяч источников выбросов в Омске есть нелегальные предприятия, деятельность которых не контролируется не только экологическим надзором, но и вообще никем. Характерный пример - нелегальная нефтеперерабатывающая база в Старом Кировске на 2-й Казахстанской. Ее неоднократно «закрывали», на номинальных владельцев возбуждены уголовные дела, но как фиксируют жители, база продолжает работать. Для окрестных домов именно такие нелегальные базы, свалки являются иллюстрацией экологического состояния города. «Чистый воздух» будет выполнен, но пока существует серая зона, жители и дальше будут жаловаться на выбросы.

Третье - теплоэнергетика . Если идти логикой укрупнения, то, как говорят эксперты, достаточно газифицировать омские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 и план «Чистого воздуха» будет выполнен. А без газификации, даже выполнение плана «Чистого воздуха» полностью не решит экологическую проблему Омска.
экологические особенности омска
Газификация ТЭЦ неизбежна. Губернатор Виталий Хоценко в 2024 году приложил немало усилий, чтобы сдвинуть этот проект с мертвой точки. И, кажется, сдвинул. В ответе на наш запрос в ТГК-11 о реализации мероприятий «Чистого воздуха», в компании ответили, что в рамках повышения экологических параметров производства выполнена работа технико-экономического обоснования перевода ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на газ. А также с 2023 года "ТГК-1" в контакте с «Газпром Межрегионгаз Омск» для поиска возможностей подключения этих станций к газу.

Четвертое - рост НМУ. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - это ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Температурная инверсия, как правило, образуется ночью, характерна для периодов сильного холода или жары.

Получается такой эффект "закрытой форточки". Все вредные выбросы от крупных заводов до печной трубы и автомобильных выхлопов, «висят» над городом. В Омске количество дней НМУ растет с каждым годом. В 2023 году их было 102, то есть практически каждый 3 день.
Планы мероприятий

По официальным данным федерального проекта «Чистый воздух», на конец 2024 года объем выбросов в Омске снижен на 11,3%. Только четыре предприятия выполнили большую часть мероприятий по снижению выбросов: АО «Газпромнефть ― ОНПЗ», АО «Тепловая компания», АО «Омский каучук» и АО «Омск РТС». Больше всего невыполненных обязательств у АО «ТГК-11»: из 12 заявленных мероприятий пока выполнены только 4. При этом именно «ТГК-11» является крупнейшим загрязнителем воздуха в Омске.

В качестве промежуточного итога можно привести объем взятых и выполненных обязательств крупнейших омских предприятий на конец 2024 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСТОГО ВОЗДУХА 2024
Некоторые компании заявляли многомиллиардные проекты. Не останавливая производство, буквально пересобрали установки, применяли новейшие технологии.
Другие в качестве проектов пообещали сжигать меньше угля.
Есть компании, которые уже полностью выполнили обязательства.
Двум предприятиям (АО «ОмскВодоканал» и ООО «Омсктехуглерод») по их инициативе продлили срок выполнения мероприятий до 2026 года. Водоканал, например, прямо указывает, что реализация мероприятий запланирована на декабрь 2026 года. Можно отметить, сети водоотведения Водоканала являются площадным источником загрязнения атмосферы. По данным Росприроднадзора, на них приходится до 95% городских выбросов сероводорода. Однако, ни сети, ни канализационно насосные станции не включены в список квотируемых объектов, поэтому их ремонт не входит в комплексный план реализации «Чистого воздуха». А значит, нет никаких гарантий, что к 2026 году они пройдут полную реставрацию.
Прочее (малый и средний бизнес, подпадающий под подачу формы 2-ТП воздух)
Промышленность
Транспорт
Теплоэнергетика
Структура выбросов

Главный вывод, который можно сделать в промежуточных итогах «Чистого воздуха» - в Омске изменилась структура выбросов. По данным 2017 года в начале вхождения Омска в федеральный проект, можно выделить три крупных источников загрязнения атмосферы: выбросы от теплоэнергетического комплекса, автотранспорта и промышленности. Выбросы от свалок фигурируют в отдельной программе «Чистая страна». Выбросы от печного отопления частного сектора не значительны в общем объеме и оказывают влияние в основном в периоды НМУ.

Теплоэнергетика в основном представлена группой «Интер РАО» - «ТГК-11» и «Омск РТС»., а также значительно меньшей по объему выбросов «Тепловой компанией». В 2017 году доля сегмента составляла 36,61% (91,6 тыс тонн в год).

Вторая треть выбросов в 2017 году была у промышленных предприятий 28,58% (71,5 тыс тонн).
Еще 34,81% (87,1 тыс тонн) приходилось на автотранспорт. Здесь стоит отметить, что по данным минприроды РФ, машины являются основным источником диоксида азота - не менее 70% во всех округах, а в разовых замерах эта доля транспорта в выбросах диоксида азота достигает 96,6%.
Источники выбросов, стационарные и передвижные
Структура выбросов в сравнении: 2017 год и 2023 год
2023 год
2017 год
По итогам 2023 года (пока это самые актуальные данные в открытом доступе) пропорции сегментов изменились. Во всех сферах зафиксировано снижение выбросов, однако динамика разная.

Доля транспорта уменьшилась до 23,26% (36,7 тыс тонн). Выбросы от промышленности уменьшились до 34,5 тыс тонн и составляют 21,96%. Выбросы теплогенерации тоже снизились до 81,6 тыс тонн, но их пропорция в структуре выбросов выросла до 51,88%. То есть сегодня больше половины всех выбросов Омска - это угольная генерация. И газификация ТЭЦ приобретает еще большую актуальность.
Вложено средств

Подавляющая часть реализации «Чистого воздуха» осуществляется за счет внебюджетных средств, то есть компании сами оплачивают мероприятия по снижению выбросов. Федеральные деньги предусмотрены в основном на проекты снижения выбросов от транспорта и коммунальной инфраструктуры. Также на региональные власти ложится нагрузка по снижению выбросов от свалок, но эта работа ведется в рамках другого федерального проекта «Чистая страна».

Общий объем бюджета «Чистого воздуха» в Омске - 144,79 млрд руб. Из них 135,4 млрд рублей - это средства «Газпром нефти», 6,29 млрд рублей - бюджет всех остальных участников проекта, 3,1 млрд руб - средства федерального бюджета.
А что дальше?

Будет ли выполнен проект «Чистый воздух» в Омске к концу 2026 года? Полагаем, да, будет выполнен.

Большая часть мероприятий уже реализована. У отстающих предприятий в запасе есть два дополнительных года.

Улучшится ли экологическая ситуация? Очевидно, что да, улучшится.

Можно даже прогнозировать точнее: улучшится на 20%. Но достаточно ли этого для города с развитой промышленностью? Полагаем, что нет, не достаточно.

Во-первых, необходимо уходить от угольной генерации. Без газификации ТЭЦ ощутимых экологических изменений не будет.

Во-вторых, требуется увеличить количество участников «Чистого воздуха». Учесть опыт реализации пилотного этапа проекта в работе с крупнейшими источниками выбросов и масштабировать его на "маленькие" заводы. Основная сложность здесь - это администрирование. Организовать контроль над выбросами десятков, сотен предприятий - сложная, но неизбежная и выполнимая задача.

В-третьих, ужесточить последствия для нелегальных предприятий.

В-четвертых, ужесточить последствия для предприятий за нарушения в период НМУ.