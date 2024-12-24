Каждая территория имеет свои уникальные характеристики. Особенности Омска хорошо проявились именно в реализации экологических проектов.



«Чистый воздух» запускался как унитарный проект, однако со временем, погружаясь в тему, его все больше совершенствовали и адаптировали под смысл, а не букву закона. Каждая территория имеет свои уникальные характеристики. Особенности Омска хорошо проявились именно в реализации экологических проектов.



Первое - это множественность источников . Омск стал регионом с самым большим количеством квотируемых объектов - 145 объектов в первоначальной версии Комплексного плана. Всего же по актуализированным в 2024 году данным минприроды РФ, в Омске 477 промышленных объектов и 10511 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. Напомним, из них только 24 предприятия стали участниками проекта «Чистый воздух».



Да, в проект попали самые крупные предприятия, каждое из которых по объему выбросов значительно превосходит «маленькие» трубы. Но пока эти «маленькие» трубы остаются в тени гигантов, сложно говорить о кардинальном улучшении экологии Омска.



Второе - серая зона . Помимо 10,5 тысяч источников выбросов в Омске есть нелегальные предприятия, деятельность которых не контролируется не только экологическим надзором, но и вообще никем. Характерный пример - нелегальная нефтеперерабатывающая база в Старом Кировске на 2-й Казахстанской. Ее неоднократно «закрывали», на номинальных владельцев возбуждены уголовные дела, но как фиксируют жители, база продолжает работать. Для окрестных домов именно такие нелегальные базы, свалки являются иллюстрацией экологического состояния города. «Чистый воздух» будет выполнен, но пока существует серая зона, жители и дальше будут жаловаться на выбросы.



Третье - теплоэнергетика . Если идти логикой укрупнения, то, как говорят эксперты, достаточно газифицировать омские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 и план «Чистого воздуха» будет выполнен. А без газификации, даже выполнение плана «Чистого воздуха» полностью не решит экологическую проблему Омска.