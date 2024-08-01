Омск - город с развитой сетью общественного транспорта: жителей обслуживают 56 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Постепенно на смену старому транспорту приходит новый. Например, в 2024 году город уже получил 19 из 44 новых "НефАЗов".

Недавно в городе появилась новая маршрутная сеть троллейбусов: 10 км линий на Левобережье. В будущем здесь будут ходить троллейбусы № 5, 7м и 10. Они свяжут жилые массивы и новые микрорайоны с поселком Юбилейный, ж/д вокзалом и улицей 10 лет Октября. Здесь будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал».

Кстати, следить за движением транспорта можно в реальном времени с помощью системы "Мой маршрут". А оплачивать проезд стало еще удобнее после того, как в салонах появились QR-коды для покупки билетов с помощью СБП.