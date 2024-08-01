Как ездить с выгодой в общественном транспорте Омска
Омск – город с развитой сетью общественного транспорта. Жители привыкли к тому, что могут добраться в любое место благодаря большому количеству маршрутов на автобусах, электричках или трамваях.
В нашем материале мы расскажем о главных преимуществах Омского общественного транспорта и о том, куда на нем можно доехать в это жаркое лето.
Кстати, передвигаться по региону можно не только с комфортом, но и с выгодой. А поможет в этом Система быстрых платежей. Для поездок с кешбэком необходимо пополнять проездные на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа» через Систему быстрых платежей (СБП).
Общественный транспорт Омска

Омск - город с развитой сетью общественного транспорта: жителей обслуживают 56 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Постепенно на смену старому транспорту приходит новый. Например, в 2024 году город уже получил 19 из 44 новых "НефАЗов".

Недавно в городе появилась новая маршрутная сеть троллейбусов: 10 км линий на Левобережье. В будущем здесь будут ходить троллейбусы № 5, 7м и 10. Они свяжут жилые массивы и новые микрорайоны с поселком Юбилейный, ж/д вокзалом и улицей 10 лет Октября. Здесь будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал».


Кстати, следить за движением транспорта можно в реальном времени с помощью системы "Мой маршрут". А оплачивать проезд стало еще удобнее после того, как в салонах появились QR-коды для покупки билетов с помощью СБП.

Общественный транспорт Омска
Омск - город с развитой сетью общественного транспорта: жителей обслуживают 56 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Постепенно на смену старому транспорту приходит новый. Например, в 2024 году город уже получил 19 из 44 новых "НефАЗов".
Недавно в городе появилась новая маршрутная сеть троллейбусов: 10 км линий на Левобережье. В будущем здесь будут ходить троллейбусы № 5, 7м и 10. Они свяжут жилые массивы и новые микрорайоны с поселком Юбилейный, ж/д вокзалом и улицей 10 лет Октября. Здесь будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал».
Кстати, следить за движением транспорта можно в реальном времени с помощью системы
"Мой маршрут". А оплачивать проезд стало еще удобнее после того, как в салонах появились QR-коды для покупки билетов с помощью СБП.
Еще одним нововведением для омичей в этом году стала акция от Системы быстрых платежей. До 30 сентября 2024 года у жителей Омской области есть возможность получить кешбэк 20% при пополнении проездных на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа».
Получить кешбэк можно сделав несколько простых шагов:
  • Шаг 1.
    Зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.
  • Шаг 2.
    До 30 сентября пополнять проездные на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа». Сделать это можно через мобильное приложение «ОмКа», в котором нужно ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать способ оплаты – СБП.
В Омской области мы наблюдаем растущий интерес к пополнению баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей. За первые месяцы количество таких операций увеличилось в 5 раз. Мы рады сообщить, что с августа размер кешбэка будет увеличен с 5% до 20%. Уверены, что такие выгодные условия не только сделают оплату проезда более удобной, но и поспособствуют популяризации безналичных расчетов среди жителей нашего региона.
Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК
Фото: пресс-служба АО "НСПК"
Удобство Омских электричек
Акция от НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП — позволяет по-новому взглянуть на привычный для горожан общественный транспорт. Так, например, стоит отметить, что Омск - один из немногих российских городов, в пределах которого удобно передвигаться на электричках. Многие привыкли рассматривать их как средство передвижения дачников - в голове нет-нет да всплывают пенсионерки с авоськами и саженцами, торопящиеся в сады. Если у вас возникают такие ассоциации, значит, вы давно не бывали в электричках АО “Омск-Пригород”. Потому что сегодня это удобный и быстрый способ передвижения не только за город, но и по городу.

Пригородные электропоезда оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки телефонов, креплениями для велосипедов и подъемниками для инвалидных колясок - в общем, всем тем, чем редко может похвастаться городской общественный транспорт.
Электрички - идеальное решение для пунктуальных людей, и вот почему. Во-первых, они движутся по строго установленному расписанию, и если в нем указано, что в 7:23 поезд будет ждать вас на станции, в этом можно не сомневаться. Во-вторых, пассажиры могут выбирать, на электричке какой категории поехать, чтобы добраться до станции назначения быстрее.

Обычный электропоезд останавливается практически на всех станциях. Скорый - только на крупных. Экспресс имеет всего одну смежную остановку, в такой электричке пассажиров ждет повышенный уровень комфорта, индивидуальные места для пассажиров и багажа.
Стоимость проезда в пригородных поездах разных категорий различаются - билет на обычную электричку обойдется дешевле, чем на экспресс. Даже при этом цена относительно невысока и в первую очередь зависит от того, какое расстояние вы планируете проехать. Так, взрослый билет на расстояние от 1 до 5 км обойдется в 22 рубля, от 16 до 25 км - в 40 рублей.
Детский будет стоить в два раза дешевле.

Электричка - один из самых удобных способов переправиться на другой берег Иртыша. Допустим, вам нужно попасть с улицы Сибирской в центр города на Привокзальный сквер. На автобусах №163 и 904 время в пути составит около 50 минут. На электропоезде от станции “Карбышево 1” до “ЖД вокзала Омск” нужно будет проехать всего 9 минут.

Общественный транспорт Омска
Общественный транспорт - это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и удобное средство, чтобы выбраться отдохнуть и загореть в короткое сибирское лето. Особенно для тех, кто не хочет садиться за руль. До каких пляжей можно доехать на автобусах, маршрутках и троллейбусах?
Вариант 1.
Пляж Первомайский - популярное место отдыха недалеко от центра города с пологим и удобным входом в воду. На территории есть раздевалки и душевые кабины, платный туалет, прокат водно-спортивной техники. Отличное место, чтобы выбраться с детьми - совсем рядом расположен парк "Зеленый остров", где можно погулять и развлечься.
Вариант 2.
Советский пляж расположен возле одноименного парка, и это большой плюс - можно спрятаться от солнца в тени деревьев, купить напитки или мороженое в киосках. Территория у воды оборудована кабинками для переодевания, раковинами для мытья ног, зонтиками, спортплощадками.
Вариант 3.
На другом берегу Иртыша расположился Кировский пляж. Здесь есть зонты и шезлонги, работают спасатели. Путь до него не самый близкий, но это дает надежду, что здесь может быть меньше отдыхающих.
Вариант 4.
Любители комфортабельного отдыха могут выбрать открытый летний пляж "АкваРио". Он рассчитан на 550 мет и работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь есть шезлонги и зонтики от солнца, душевые, бассейны и зона фудкорта.
Вариант 1.
Пляж Первомайский - популярное место отдыха недалеко от центра города с пологим и удобным входом в воду. На территории есть раздевалки и душевые кабины, платный туалет, прокат водно-спортивной техники. Отличное место, чтобы выбраться с детьми - совсем рядом расположен парк "Зеленый остров", где можно погулять и развлечься.
На чем ехать:
До остановки
№ 394, 424, 903
Маршрутки
№ 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67
Троллейбусы
№ 20, 22, 25, 31н, 33, 59, 69, 73, 109, 110, 131, 323, 324, 335, 336, 337, 346
Автобусы
Вариант 2.
Советский пляж расположен возле одноименного парка, и это большой плюс - можно спрятаться от солнца в тени деревьев, купить напитки или мороженое в киосках. Территория у воды оборудована кабинками для переодевания, раковинами для мытья ног, зонтиками, спортплощадками.
На чем ехать:
До остановки
№ 54, 83н, 203, 344, 415, 424, 425
Маршрутки
№ 2, 4, 67
Троллейбусы
№ 12, 14, 20, 25, 25в, 29, 33, 69, 83, 96, 131, 139, 145, 174, 323, 335, 346
Автобусы
Вариант 3.
На другом берегу Иртыша расположился Кировский пляж. Здесь есть зонты и шезлонги, работают спасатели. Путь до него не самый близкий, но это дает надежду, что здесь может быть меньше отдыхающих.
На чем ехать:
До остановки
№ 904
Маршрутки
№3, 45, 123, 125, 141, 163к
Автобусы
Вариант 4.
Любители комфортабельного отдыха могут выбрать открытый летний пляж "АкваРио". Он рассчитан на 550 мет и работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь есть шезлонги и зонтики от солнца, душевые, бассейны и зона фудкорта.
На чем ехать:
До остановки
№29, 47н, 72, 94, 111, 140, 330
Маршрутки
№29, 47н, 72, 94, 111, 140, 330
Автобусы
*Предложение действует с 5 июня до 30 сентября 2024 года. Дополнительные сведения о правилах предоставления кешбэка доступны на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».