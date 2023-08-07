Сейчас ребята занимаются в «Кванториуме» один учебный год, у нас три заезда, в каждом по шесть очных занятий. За это время успеть нужно многое: в учебной программе, которая рассчитана на 72 часа, несколько модулей. Например, по моему направлению «Промышленный дизайн и робототехника» – это дизайн-мышление, скетчинг, макетирование, изучение векторных и растровых программ, 3D-графики и 3D-моделирования, работа на лазерном гравере, на 3D-принтере, робототехника.



Я работаю в «Кванториуме» уже третий год и вижу, что он дает детям очень многое. Главный восторг – это то, что ребята знакомятся с чем-то новым и интересным. Они всегда идут на занятия с радостью, всегда с нетерпением ждут нас: пишут в группы, интересуются, когда мы приедем, что будет на занятиях. Всегда объясняю им, что «Кванториум» для них – это подушка безопасности. Компетенции, которые участники получают на занятиях, они могут развивать и использовать дальше для заработка. Они могут быть кем угодно: графическими, гейм- и моушн-дизайнерами, 3D-моделистами, конструкторами, даже находясь у себя в деревне. За компьютером можно не только играть в видеоигры, но и создавать что-то полезное. Меня очень радует, когда ребята занимаются самостоятельно, присылают свои работы, участвуют в наших конкурсах.



Робототехника сейчас – одно из самых актуальных направлений. Это огромная отрасль: помимо хорошо всем знакомых бытовых роботов, есть и военные роботы, автопилотируемые автомобили, дроны. Всевозможные гусеничные, плавающие, летающие. Если школьник этим заинтересовался и решил связать свою судьбу, перед ним открывается большой выбор направлений для обучения – от сборки до программирования.



Детям в целом очень нравится робототехника, им интересно придумывать и создавать свои модели. Идеи бывают очень необычными и классными, например, мои ученики собирали роботов-доставщиков еды и лекарств, робота-ловца домашних животных и робота-помощника по огороду, который мог рыхлить грядки и засеивать их. Все это они делают в сжатые сроки, в рамках учебной программы. В день мы проводим шесть занятий по полтора часа. За это время дети должны успеть собрать модель, запрограммировать и разобрать, чтобы передать следующей группе. Уже сейчас со своими прототипами они побеждают на всероссийских конкурсах, но если бы у ребят было больше времени на усовершенствование изобретений, результаты были бы еще лучше.



