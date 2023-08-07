Омская область: перезагрузка. Образование
2019 —2024гг.
С 2019 года в России действует президентский национальный проект «Образование». Среди его целей – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, совершенствование и внедрение новых методов обучения и воспитания, новых образовательных технологий, самоопределение и профессиональная ориентация всех обучающихся.

Омская область вносит свой вклад в то, чтобы Россия оказалась в десятке государств-лидеров по качеству общего образования, а вузы страны вошли в топ-500 мировых рейтингов. В нашем материале разберем, что уже сделано в этом направлении.

Реализация нацпроекта «Образование» в Омской области в цифрах
ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Что уже сделано. Подводим итоги работы нацпроекта в Омске и Омской области
млрд рублей
12+
Реализация нацпроекта
«Образование»
в Омской области
в цифрах
Реализация нацпроекта «Образование» в Омской области в цифрах
Главные цели нацпроекта «Образование» в Омской области помогают осуществлять шесть региональных проектов:
Благодаря им в регионе строятся и дооснащаются школы, обновляются мастерские в колледжах и техникумах, развивается система дополнительного образования.
«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Цифровая образовательная среда»
«Молодые профессионалы»
Повышение конкурентоспособности профессионального образования
«Патриотическое воспитание»
«Социальная активность»
830
2.43
3.8
2019
2020
2021
2022
2023
12+
2.2
2.8
Всего выделено за пять лет
млрд рублей
2.8
Запланированно на 2024 год
млрд рублей
млн рублей
млрд рублей
млрд рублей
млрд рублей
млрд рублей
4
ШКОЛЫ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Всего на 3 044 места. В микрорайонах «Амурский-2» и «Космический» в Омске, в Черлаке и в Горьковском. До конца 2024 года планируется завершить строительство еще трех школ: Исилькульской школы, а также школ в микрорайонах «Прибрежный» и «Серебряный берег» в Омске.
300
ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»
Созданы центры в сельской местности и в малых городах (100 центров цифрового и гуманитарного профилей в 2019-2020 гг., 200 центров естественно-научной и технологической направленностей в 2021-2023 гг.).
5
ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ»
Создано: один областной, один мобильный, три на базе школ №77, №151 и №4 в Омске.
10
АДАПТИВНЫХ ШКОЛ И ИНТЕРНАТОВ
Обновили материально-техническую базу. В школах №12, №15, №17, №19 в Омске, а также в Тарской, Калачинской, Шербакульской, Полтавской, Петропавловской и Красноярской школах-интернатах.
51
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
Отремонтирована и обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
429
ШКОЛ ВНЕДРИЛИ ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
Охвачено порядка 60% образовательных организаций региона.
4
ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «IT-КЛУБ»
Центры созданы в школах №53 и №132 в Омске, в Калачинском лицее имени К.Д. Ушинского и Тарской школе №3.
31
МАСТЕРСКАЯ
Мастерские созданы на базе колледжей Омской области: в автотранспортном колледже, аграрно-технологическом колледже, авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, колледже инновационных технологий, экономики и коммерции, строительном колледже, промышленно-экономическом колледже, монтажном техникуме.
«Молодые профессионалы»
Повышение конкурентоспособности профессионального образования
Создание технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб»
СОЗДАНО
Детские технопарки «Кванториум» — это новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет, где школьников знакомят с перспективными инженерными специальностями, научно-техническими направлениями в области программирования и разработки программ. Современные лазерные технологии, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки.
технопарков «Кванториум»
5
центра цифрового образования детей «IT-куб»
4
Создание технопарков «Кванториум», центров цифрового
образования
«IT-куб»
Создание технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб»
Его создали на базе Омской областной станции юных техников на ул. П. Осминина в Октябрьском округе. В технопарке действуют пять направлений: «Био», «Космо», «Аэро», «IT» и «Энерджи», есть зона hi-tech и шахматная гостиная.
2019 год
Омская область приобрела мобильный технопарк «Кванториум», который курсирует по сельским районам. Направления технического творчества, которые осваивают дети с его помощью — виртуальная и дополненная реальность, информационные и геоинформационные и аэротехнологии, промышленная робототехника и дизайн, хайтек.
2020 год
В Омске появился первый технопарк «Кванториум»
Омская область приобрела мобильный технопарк «Кванториум»
Сейчас ребята занимаются в «Кванториуме» один учебный год, у нас три заезда, в каждом по шесть очных занятий. За это время успеть нужно многое: в учебной программе, которая рассчитана на 72 часа, несколько модулей. Например, по моему направлению «Промышленный дизайн и робототехника» – это дизайн-мышление, скетчинг, макетирование, изучение векторных и растровых программ, 3D-графики и 3D-моделирования, работа на лазерном гравере, на 3D-принтере, робототехника.

Я работаю в «Кванториуме» уже третий год и вижу, что он дает детям очень многое. Главный восторг – это то, что ребята знакомятся с чем-то новым и интересным. Они всегда идут на занятия с радостью, всегда с нетерпением ждут нас: пишут в группы, интересуются, когда мы приедем, что будет на занятиях. Всегда объясняю им, что «Кванториум» для них – это подушка безопасности. Компетенции, которые участники получают на занятиях, они могут развивать и использовать дальше для заработка. Они могут быть кем угодно: графическими, гейм- и моушн-дизайнерами, 3D-моделистами, конструкторами, даже находясь у себя в деревне. За компьютером можно не только играть в видеоигры, но и создавать что-то полезное. Меня очень радует, когда ребята занимаются самостоятельно, присылают свои работы, участвуют в наших конкурсах.

Робототехника сейчас – одно из самых актуальных направлений. Это огромная отрасль: помимо хорошо всем знакомых бытовых роботов, есть и военные роботы, автопилотируемые автомобили, дроны. Всевозможные гусеничные, плавающие, летающие. Если школьник этим заинтересовался и решил связать свою судьбу, перед ним открывается большой выбор направлений для обучения – от сборки до программирования.

Детям в целом очень нравится робототехника, им интересно придумывать и создавать свои модели. Идеи бывают очень необычными и классными, например, мои ученики собирали роботов-доставщиков еды и лекарств, робота-ловца домашних животных и робота-помощника по огороду, который мог рыхлить грядки и засеивать их. Все это они делают в сжатые сроки, в рамках учебной программы. В день мы проводим шесть занятий по полтора часа. За это время дети должны успеть собрать модель, запрограммировать и разобрать, чтобы передать следующей группе. Уже сейчас со своими прототипами они побеждают на всероссийских конкурсах, но если бы у ребят было больше времени на усовершенствование изобретений, результаты были бы еще лучше.

— рассказала педагог мобильного технопарка «Кванториум» Анна Деброва
Пионером стала СОШ №77 в центре Омска, в 2022 году к ней присоединилась СОШ №151 на Левобережье, а в 2023 году — СОШ №4 в Нефтяниках.
2021 год
Технопарки начали появляться на базе школ
В школах №53 и №132 в Омске, в Калачинском лицее им. К.Д. Ушинского и Тарской школе №3. Они охватывают 4 000 детей. Из областного бюджета школам выделили по 4 млн рублей субсидии на ремонт и закупку мебели. Из федерального бюджета на оснащение новых центров оборудованием выделили в общей сложности еще 79,7 млн рублей.
2023 год
Запустились четыре центра цифрового образования «IT-куб»
Во время занятий в мобильном «Кванториуме» в конце прошлого учебного года я под руководством педагога создал автобота для перевозки лекарств в труднодоступные места. Придумал модель, собрал и запрограммировал. Потом мы представили автобота на Всероссийский конкурс инженерных проектов «ProМобиль», где он неожиданно для меня самого занял первое место. На победу в таком конкурсе я не рассчитывал, поэтому очень обрадовался. Занятия в «Кванториуме» мне очень понравились, там я нашел для себя много нового и даже задумался о будущей профессии: появились мысли поступать на направления графического или инженерного дизайна
— рассказал участник «Кванториума», ученик 7 класса Ильичевской школы Москаленского района Омской области Вячеслав Линник
В школах №144, №63, №107 и гимназии №75. Таким образом, будет создана базовая сеть из опорных школ, которая охватит еще больше школьников. На реализацию этой цели в 2024 году направят около 84,5 млн рублей.

«Кванториумы» становятся не только интересным времяпрепровождением, но и дают школьникам хороший старт в профессию.
2024 год
До конца 2024 года запланировано создание еще четырех школьных «Кванториумов» в Омске
Открытие центров образования «Точка роста»
Центры помогают сельским школьникам получать качественное образование в равных условиях.
ОТКРЫТО
300
центров образования «Точка роста»
На их базе с использованием новейшего оборудования проводятся современные уроки информатики, ОБЖ и технологии, реализуются программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, проводятся социокультурные мероприятия.
Открытие центров образования «Точка роста»
Там ребята изучают физику, химию, биологию на обновленном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, дополнительно осваивают основы разработки программных и аппаратных комплексов, инженерных систем, основы робототехники и искусственного интеллекта.
100 точек имеют цифровой и гуманитарный уклон
Еще 200 «Точек роста» имеют естественнонаучную и технологическую направленность
Строительство школ
ВВЕДЕНО В ЭКСПУАТАЦИЮ
школы
4
3 044
учебных места
СОЗДАНО
в микрорайоне «Амурский-2»
в Черлаке
в Горьковском районе
До конца 2024 года планируется завершить строительство еще трех школ: Исилькульской школы, а также школ в микрорайонах «Прибрежный» и «Серебряный берег» в Омске.
в микрорайоне «Космический»
Школа рассчитана на 1 122 ученика. Она обеспечила потребности нового микрорайона и разгрузила другие школы, расположенные Амурском поселке. Здание состоит из семи блоков разной этажности, в нем 50 учебных классов начальной, основной и старшей школы, предусмотрены комнаты продленного дня, спальни для младших групп.
Строительство школ
В микрорайоне «Амурский-2» в Омске заработало новое здание средней общеобразовательной школы №30
2020 год
Актовый зал на полтысячи зрительских мест. Пять спортивных залов, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, музей, столовая на 570 посадочных мест, два лифта. На территории оборудована физкультурно-спортивная зона со школьным стадионом.
Школа рассчитана на 250 учеников. Для младших классов построен отдельный корпус, где располагаются 11 кабинетов, спортивный зал, библиотека с читальным залом, актовый зал и столовая.
В Черлакском районе открыли новую общеобразовательную школу
2023 год
На территории школы оборудованы площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой.
Учреждению на 550 мест присвоили имя многолетнего председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. В здании школы 27 учебных кабинетов, слесарная и столярная мастерская, два спортивных зала.
Новая общеобразовательная школа появилась в поселке Горьковском
2023 год
Актовый зал, столовая, центр детских инициатив, библиотека с читальным залом. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, ноутбуками, есть мобильный класс, в семи кабинетах установлены интерактивные панели.
До конца 2024 года планируется
завершить строительство еще трех школ:
Исилькульской школы, а также школ в микрорайонах «Прибрежный» и «Серебряный берег» в Омске.
До конца 2024 года планируется завершить строительство еще трех школ:
Исилькульской школы,
школ в микрорайонах «Прибрежный»
и «Серебряный берег»
в Омске
Школа рассчитана на 1122 места. Она станет структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского. Здесь примут не только детей с микроучастка, но и откроют профильные инженерные классы. Пространство лицея спланировано с максимально комфортными условиями для сотрудников и школьников.
В микрорайоне «Космический» в Омске ввели в эксплуатацию новую общеобразовательную школу.
2023 год
Здесь есть два блока для детей разных возрастов и административный корпус, два обеденных и спортивных зала. Школа получила современную учебную мебель, спортивный инвентарь. Также ребята смогут пользоваться интерактивным скалодромом, 3d-принтером для уроков технологии и посещать хореографический зал.
Обновление материально-технической базы
Создание мобильных цифровых классов Закупка нового оборудования в школы
За прошедшие годы по нацпроекту «Образование» обновлена материально-техническая база в четырех адаптивных школах Омска — №12, №15, №17, №19 и в шести сельских школах-интернатах – Тарской, Калачинской, Шербакульской, Полтавской, Петропавловской и Красноярской.
НАПРАВЛЕННО
70
млн рублей
ОБНОВЛЕНА БАЗА
10
адаптивным школам и интернатам
51
сельской школе
Обновление материально-технической базы
Создание мобильных цифровых классов
Закупка нового оборудования
в школы
За прошедшие годы на реализацию нацпроекта «Образование» было направлено 70 млн рублей. В рамках проекта, в частности, было закуплено оборудование для проведения занятий логопедов и дефектологов, обновлены трудовые мастерские, проведен ремонт в помещениях.
Обновление материально-технической базы Создание мобильных цифровых классов Закупка нового оборудования в школы
Она существенно расширила доступ школьников к качественным программам обучения. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс также позволяет быть на связи с классом и учителем во время урока тем ученикам, которые по какой-то причине не могут посещать школу.
В 429 школах Омской области внедрена цифровая образовательная среда, ей охвачено порядка 60% учреждений региона.
В рамках проекта обновлено компьютерное, мультимедийное и демонстрационное оборудование: в школы поступили новые ноутбуки, МФУ, сервера, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, интерактивные панели, IP камеры, источники бесперебойного питания.

Техникой оснащены кабинеты информатики, математики, предметов естественнонаучного цикла, а также филологии, общественно-научных дисциплин, начальных классов. Налажен доступ к высокоскоростному интернету.
Обновление материально-технической базы
Создание мобильных цифровых классов
Закупка нового оборудования
в школы
Президентский национальный проект «Образование» является ключевым фактором и мощным импульсом развития отраслевой системы, создания цифровой образовательной среды, современной профильной инфраструктуры. Регион получает значительную федеральную поддержку на внедрение новых образовательных технологий, появление дополнительных мест в школах и детских садах, обновление базы учебных заведений. Реализация флагманского нацпроекта направлена на повышение уровня конкурентоспособности наших выпускников, профессионального мастерства и социального статуса педагогов. Эффективное выполнение задач, поставленных Президентом в рамках нацпроекта «Образование», позволит существенно расширить возможности для развития и самореализации наших детей.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В проекте использованы фото, предоставленные Министерством Образования Омской Области.