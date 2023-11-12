Омская область: перезагрузка. Жилье и городская среда
2019 —2024гг.
В 2019 году в России, наряду с прочими, начал реализациюпрезидентский нацпроект «Жилье и городская среда». Он призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, модернизировать строительную отрасль, благоустроить общественные пространства.
В нацпроект «Жилье и городская среда» входит ряд федеральных программ:
В рамках нацпроекта пристальное внимание в Омской области уделяется обновлению жилого фонда.
ПЕРЕЕХАЛИ
2 734
человека
В рамках нацпроекта пристальное внимание в Омской области уделяется обновлению жилого фонда. На это направлен целый комплекс программ, среди которых – расселение ветхого и аварийного жилья. Эту работу курирует Фонд развития территорий.
По всему региону с 2019 года из аварийного жилья переехали 2 734 человека. Площадь расселенного жилого фонда составила свыше 43 0000 кв. метров. На сегодня план по переселению людей из аварийного жилья в Омской области выполнили четыре муниципалитета.
В перспективе программа будет реализована еще в 14-ти, которые вошли в программу.
Федеральная программа «Чистая вода» стартовала в 2019 году. Она предполагает строительство новых и реконструкцию действующих объектов водоснабжения. В Омской области за время действия проекта появились новые водопроводы в Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Нововаршавском и Русско-Полянском районах.
Строительство станций водоснабжения и реконструкция водопроводов
Построено
2019
Планы на 2024 год
Подводящие водопроводные сети к микрорайону Заовражный в Калачинске
Промежуточные итоги проекта таковы: к 2022 году 88,7% жителей области были обеспечены качественной питьевой водой, Омске этот показатель составил 97,7%.
строительство межпоселкового водопровода в рабочем посёлке Большеречье-микрорайон «Южный Форпост» – до села Шипицыно
строительство водопроводных сетей от села Морозовка до посёлка Октябрьский, Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
продолжение работ по реконструкции водопроводных сетей в рабочем посёлке Черлак, Черлакского района
строительство водопроводных сетей к селу Андреевка, Омского района
строительство водопровода протяженностью 21 км от городских сетей до санаторно-курортной зоны в Чернолучье (пос. Крутая Горка – д.п. Чернолучинский – с. Красноярка). Проект предусматривает изменение схемы водоснабжения в населенных пунктах с обеспечением питьевой водой более 6400 человек
Сети водоснабжения в п. Индейка Калачинского района
Водопровод от НФС до ул. Кирова, 41 в р.п. Горьковское Горьковского района
Реконструировано
2020
Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для п. Лесной Исилькульского района
2021
Водопроводные сооружения в Исилькуле
Водопровод для р.п. Красный Яр Любинского района,
Водопроводные сети в Тюкалинске
Сети водоснабжения с Куликово в Калачинском районе
2022
28 км межпоселкового водопровода для д. Петровка, Водяное, Апполоновка и с. Новорождественка в Исилькульском районе,
Водозабор подземных вод с современной системой фильтрации и обеззараживания в с. Хлебодаровка Русско-Полянского района
Водоочистные сооружения Кормиловского водоканала
2023
10 км водопроводных сетей в Кормиловском районе и 13 колодцев с питьевой водой для жителей д. Зотино и Богдановка
Система водопроводных сетей с очистными сооружениями в Старомалиновском сельском поселении Нижнеомского района
Насосная станция с очистными сооружениями и центральным водопроводом в Черлаке
Межпоселковый водопровод от п. Лесной до с. Первотаровка в Исилькульском районе
Водоповодные сети в р.п. Нововаршавка и с. Осокино Калачинского района
Сети водоснабженияв Черлаке
Сети водоснабжения и очистные сооружения в с. Артын Муромцевского района
Построено
Построено
Реконструировано
Построено
Реконструировано
Построено
Реконструировано
С нацпроекта «Жилье и городская среда» начались кардинальные изменения в облике наших городов и сёл и качестве условий проживания наших граждан. Именно с этой инициативы в национальных масштабах началось активное внедрение комплексного подхода к развитию территорий, жилой застройке и благоустройству, где максимально учитываются потребности жителей. Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В Омской области год от года растёт доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Сотни тысяч омичей каждый год принимают участие в голосовании за проекты преобразования территорий. С момента старта программы в регионе благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий, новых скверов и парков, детских спортивных и игровых площадок, появилось много новых точек притяжения жителей в нашей областной столице, наших малых городах и сёлах.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
В проекте использованы фото, предоставленные Министерством Строительства Омской Области.