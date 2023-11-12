Омская область: перезагрузка.
Жилье и городская среда
2019 —2024гг.
В 2019 году в России, наряду с прочими, начал реализацию президентский нацпроект «Жилье и городская среда». Он призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, модернизировать строительную отрасль, благоустроить общественные пространства.

В нацпроект «Жилье и городская среда» входит ряд федеральных программ:
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда
Чистая вода
Благоустройство территорий
БЛАГОУСТРОЕННО
В 2024 году в рамках федерального проекта на территории региона планируется благоустроить 33 общественных пространства
общественных территорий
413
РАССЕЛИЛИ
Расселение аварийных домов
кв. метров
43 0000 +
В рамках нацпроекта пристальное внимание в Омской области уделяется обновлению жилого фонда.
ПЕРЕЕХАЛИ
2 734
человека
В рамках нацпроекта пристальное внимание в Омской области уделяется обновлению жилого фонда. На это направлен целый комплекс программ, среди которых – расселение ветхого и аварийного жилья. Эту работу курирует Фонд развития территорий.

По всему региону с 2019 года из аварийного жилья переехали 2 734 человека. Площадь расселенного жилого фонда составила свыше 43 0000 кв. метров. На сегодня план по переселению людей из аварийного жилья в Омской области выполнили четыре муниципалитета.

В перспективе программа будет реализована еще в 14-ти, которые вошли в программу.
Расселение аварийных домов
Строительство станций водоснабжения и реконструкция водопроводов
ОБЕСПЕЧЕННЫ К 2022 ГОДУ
Что выполнено с 2019 по 2023 годы в Омской области по строительству новых и реконструкции действующих объектов водоснабжения
жителей Омской области
88.7%
97.7%
жителей Омска
Федеральная программа «Чистая вода» стартовала в 2019 году. Она предполагает строительство новых и реконструкцию действующих объектов водоснабжения. В Омской области за время действия проекта появились новые водопроводы в Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Нововаршавском и Русско-Полянском районах.
Строительство станций водоснабжения и реконструкция водопроводов
Построено
2019
Планы на 2024 год
  • Подводящие водопроводные сети к микрорайону Заовражный в Калачинске
Промежуточные итоги проекта таковы: к 2022 году 88,7% жителей области были обеспечены качественной питьевой водой, Омске этот показатель составил 97,7%.
  • строительство межпоселкового водопровода в рабочем посёлке Большеречье-микрорайон «Южный Форпост» – до села Шипицыно

  • строительство водопроводных сетей от села Морозовка до посёлка Октябрьский, Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

  • продолжение работ по реконструкции водопроводных сетей в рабочем посёлке Черлак, Черлакского района

  • строительство водопроводных сетей к селу Андреевка, Омского района

  • строительство водопровода протяженностью 21 км от городских сетей до санаторно-курортной зоны в Чернолучье (пос. Крутая Горка – д.п. Чернолучинский – с. Красноярка). Проект предусматривает изменение схемы водоснабжения в населенных пунктах с обеспечением питьевой водой более 6400 человек
  • Сети водоснабжения в п. Индейка Калачинского района
  • Водопровод от НФС до ул. Кирова, 41 в р.п. Горьковское Горьковского района
Реконструировано
2020
  • Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для п. Лесной Исилькульского района
2021
  • Водопроводные сооружения в Исилькуле
  • Водопровод для р.п. Красный Яр Любинского района,
  • Водопроводные сети в Тюкалинске
  • Сети водоснабжения с Куликово в Калачинском районе
2022
  • 28 км межпоселкового водопровода для д. Петровка, Водяное, Апполоновка и с. Новорождественка в Исилькульском районе,
  • Водозабор подземных вод с современной системой фильтрации и обеззараживания в с. Хлебодаровка Русско-Полянского района
  • Водоочистные сооружения Кормиловского водоканала
2023
  • 10 км водопроводных сетей в Кормиловском районе и 13 колодцев с питьевой водой для жителей д. Зотино и Богдановка
  • Система водопроводных сетей с очистными сооружениями в Старомалиновском сельском поселении Нижнеомского района
  • Насосная станция с очистными сооружениями и центральным водопроводом в Черлаке
  • Межпоселковый водопровод от п. Лесной до с. Первотаровка в Исилькульском районе
  • Водоповодные сети в р.п. Нововаршавка и с. Осокино Калачинского района
  • Сети водоснабженияв Черлаке
  • Сети водоснабжения и очистные сооружения в с. Артын Муромцевского района
Построено
Построено
Реконструировано
Построено
Реконструировано
Построено
Реконструировано
С нацпроекта «Жилье и городская среда» начались кардинальные изменения в облике наших городов и сёл и качестве условий проживания наших граждан. Именно с этой инициативы в национальных масштабах началось активное внедрение комплексного подхода к развитию территорий, жилой застройке и благоустройству, где максимально учитываются потребности жителей. Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В Омской области год от года растёт доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Сотни тысяч омичей каждый год принимают участие в голосовании за проекты преобразования территорий. С момента старта программы в регионе благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий, новых скверов и парков, детских спортивных и игровых площадок, появилось много новых точек притяжения жителей в нашей областной столице, наших малых городах и сёлах.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В проекте использованы фото, предоставленные Министерством Строительства Омской Области.