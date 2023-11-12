С нацпроекта «Жилье и городская среда» начались кардинальные изменения в облике наших городов и сёл и качестве условий проживания наших граждан. Именно с этой инициативы в национальных масштабах началось активное внедрение комплексного подхода к развитию территорий, жилой застройке и благоустройству, где максимально учитываются потребности жителей. Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В Омской области год от года растёт доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Сотни тысяч омичей каждый год принимают участие в голосовании за проекты преобразования территорий. С момента старта программы в регионе благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий, новых скверов и парков, детских спортивных и игровых площадок, появилось много новых точек притяжения жителей в нашей областной столице, наших малых городах и сёлах.