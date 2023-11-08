«По национальному проекту «Здравоохранение» у нас закуплено три аппарата. Первый – Stryker – один из самых мощных и самых лучших аппаратов, он канадско-американского происхождения. Второй и третий – немецкие аппараты IC-Flow и Storz. С их помощью мы смогли внедрить новую методику при злокачественных опухолях молочной железы – биопсию сигнальных лимфоузлов флуоресцентным методом. Она позволяет точечно, прецизионно удалить несколько лимфоузлов, произвести диагностику и определить стадирование опухолевого процесса. Если при гистологии ничего не находят, то мы сохраняем весь лимфатический коллектор. Тем самым нивелируются все риски послеоперационных осложнений, которые существуют при стандартной методике – лимфаденэктомии, когда удаляются все лимфоузлы, не зависимо от стадии процесса. Среди них лимфостаз, слоновость, плексит – воспаление плечевого сустава, отечность руки, дискомфортные явления, хронический болевой синдром. Если при стандартной лимфаденэктомии пациентки у нас лежали, бывало, до месяца, а то и более, то здесь срок госпитализации сокращается в разы. Уже в течение недели женщина полностью восстанавливается после операции, не нужно проводить никакой реабилитации. Тем самым улучшается клинико-экономическая эффективность. Даже в федеральных центрах отделения хирургии рака молочной железы не имеют таких аппаратов, как у нас. Мы можем одномоментно в трех операционных работать по новой методике, в среднем мы проводим 5-6 подобных операций в день. Новую методику мы внедрили в августе 2022 года и на сегодня провели 1134 удачные операции, что является абсолютным рекордом применения флуорисцентного метода среди всех онкологических учреждений, которые занимаются данной патологией. Плюс ко всему эта методика может совершенно безопасно применяться и у беременных женщин. Единственным противопоказанием является аллергия на йод у пациента. Методика проста в выполнении, технически все врачи нашего отделения ей уже овладели. Она помогла концептуально поменять подходы к раннему раку молочной железы в плане хирургического лечения, и все это благодаря нацпроекту» — рассказал заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и мягких тканей Омского клинического онкологического диспансера, к.м.н. Владимир Карасев.