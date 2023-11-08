Омская область: Перезагрузка. Здравоохранение
2019 —2024гг.
По инициативе президента в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», важность которого трудно переоценить. Его цели — сделать медицинскую помощь более доступной и качественной, снизить показатели смертности населения.

В Омской области на реализацию нацпроекта с 2019 года было выделено более 14 млрд рублей. Средства пошли на создание новых и капитальный ремонт действующих больниц и поликлиник, приобретение мобильных медкомплексов, транспорта и нового оборудования, на санитарную авиацию. Особое внимание уделили развитию детского здравоохранения и внедрению в отрасль информационных технологий. Подробнее о том, какие перемены произошли в регионе за пять лет действия президентского нацпроекта, расскажем в нашем материале.
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Строительство медицинских учреждений
СОЗДАНО
До 2025 года в регионе появится еще 39 модульных зданий медицинских учреждений.
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)
Врачебные амбулатории (ВА)
Крупных объектов здравоохранения в Омске:
62
24
2
СТРОИТЕЛЬСТВО
- детского инфекционного стационара
- новой поликлиники для взрослых и детей в поселке Восточный
- детского инфекци-
онного стационара
В Омской области действует программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это одна из главных региональных программ в составе нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря ей появились новые медучреждения по всему региону, в том числе в отдаленных селах. Теперь местные жители могут получить первичную медицинскую помощь рядом с домом.
Строительство медицинских учреждений
Также в 2023 году началось строительство двух крупных объектов здравоохранения в Омске:
2023
2022
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)
4
24
54
Врачебные амбулатории (ВА)
Создано в Омской области:
Детского инфекционного стационара на 300 коек на Перелета, 9 (ввод объекта запланирован в 2025 году).
Новой поликлиники для взрослых и детей в поселке Восточный, которая станет отделением «Городской больницы №2», где врачи смогут ежедневно принимать 250 взрослых пациентов и 60 детей (ввод объекта запланирован на осень 2024 года).
До 2025 года в регионе появится еще 39 модульных зданий медицинских учреждений
ЗАКУПЛЕНО
Оснащение медицинских учреждений автомобильным транспортом
новых автомобилей
новых автомобиля
новых автомобилей
159
103
30
спецавтомобиля
292+
К 2025 году в Омскую область планируют поставить еще 44 спецавтомобиля.
2023
2022
2021
2021
2023
2022
ЗАКУПЛЕНО
Оснащение медицинских учреждений автомобильным транспортом
292+
спецавтомобиля
новых автомобилей
новых автомобиля
159
103
новых автомобилей
30
К 2025 году в Омскую область планируют поставить еще 44 спецавтомобиля.
Благодаря нацпроекту автопарк медицинских учреждений Омской области регулярно пополняется. Самая крупная закупка случилась в 2021 году: в регион поступило 159 новых авто для разных нужд. Их используют для оказания пациентам медицинской помощи на дому, обеспечения лекарственными препаратами, забора анализов, проведения вакцинации.
Оснащение медицинских учреждений автомобильным транспортом
2023
2022
129 автомобилей повышенной проходимости для работы на отдаленных территориях

30 автомобилей скорой помощи
2021
103 автомобиля
30 автомобилей
К 2025 году в Омскую область планируют поставить еще 44 спецавтомобиля.
Было
Стало
Оснащение медицинским оборудованием
НАПРАВЛЕНО
К 2025 году в Омской области будет создан еще один центр амбулаторной онкологической помощи, продолжится оснащение профильных кардиологических и онкологических учреждений здравоохранения.
млрд рублей
млн рублей
млн рублей
1
643.7
589.9
2021
2022
2023
Президентский нацпроект значительно повлиял на оснащение омских медучреждений – и взрослых, и детских. Только в 2021 году на новую технику для больниц и поликлиник было направлено более 1 млрд рублей. Инновационное оборудование, закупленное по нацпроекту, позволяет точно и быстро проводить диагностику, повышает качество медпомощи.
Оснащение медицинским оборудованием
2023
2022
1 млрд рублей
2021
643,7 млн рублей
589,9 млн рублей
К 2025 году в Омской области будет создан еще один центр амбулаторной онкологической помощи, продолжится оснащение профильных кардиологических и онкологических учреждений здравоохранения.
Приобретено 1199 единиц оборудования:
  • 12 рентгеновских аппаратов (в том числе передвижных),
  • 3 флюорографа,
  • 1 маммограф,
  • 91 ультразвуковой аппарат,
  • 142 единицы эндоскопического оборудования, ЭКГ, функциональные кровати, оборудование для реабилитации после инсультов, инфарктов.
Закуплено 158 единиц оборудования:
  • переоснащены 4 первичных сосудистых отделения,
  • приобретено 2 современных компьютерных томографа,
  • в учреждения первичного звена поступило 3 флюрографа,
  • 5 рентгендиагностических аппаратов,
  • в МСЧ №4 установили новый МРТ-аппарат,
  • в клинический онкологический диспансер поставили 47 единиц медицинского оборудования, в том числе ангиографический аппарат.
  • В онкологическом диспансере заменили медицинский линейный ускоритель, для областной клинической больницы приобрели новый ангиографический комплекс, флюорограф и маммограф. Новые МРТ закуплены для четырех медучреждений, два из которых находятся в районах Омской области – Калачинском и Тарском.
  • Детская городская поликлиника № 6 в рамках нацпроекта получила два современных аппарата для диагностики. Универсальный цифровой рентгенографический аппарат «УнивеРС-Флюорограф-МТ» стоимостью 9 млн рублей оснащен автоматизированными рабочими местами для рентгенолаборанта и врача, а также передвижной люлькой для новорожденных детей.
  • Цифровая флюорография значительно ускорила процесс диагностики и обеспечила более оперативное начало лечения даже самым маленьким пациентам. За прошлый год на новом аппарате сделали около 2 000 флюорографических исследований и более 1 300 рентген-снимков. Второй прибор для поликлиники – УЗИ-аппарат экспертного класса за 6 млн рублей с тремя инновационными датчиками. Они позволяют проводить нейросонографию новорожденным, исследовать сердечно-сосудистую систему, органы брюшной полости, состояние щитовидной железы, суставов и прочее. По итогам 2023 года поликлиника провела на новом аппарате порядка 20 000 различных ультразвуковых исследований.
«По национальному проекту «Здравоохранение» у нас закуплено три аппарата. Первый – Stryker – один из самых мощных и самых лучших аппаратов, он канадско-американского происхождения. Второй и третий – немецкие аппараты IC-Flow и Storz. С их помощью мы смогли внедрить новую методику при злокачественных опухолях молочной железы – биопсию сигнальных лимфоузлов флуоресцентным методом. Она позволяет точечно, прецизионно удалить несколько лимфоузлов, произвести диагностику и определить стадирование опухолевого процесса. Если при гистологии ничего не находят, то мы сохраняем весь лимфатический коллектор. Тем самым нивелируются все риски послеоперационных осложнений, которые существуют при стандартной методике – лимфаденэктомии, когда удаляются все лимфоузлы, не зависимо от стадии процесса. Среди них лимфостаз, слоновость, плексит – воспаление плечевого сустава, отечность руки, дискомфортные явления, хронический болевой синдром. Если при стандартной лимфаденэктомии пациентки у нас лежали, бывало, до месяца, а то и более, то здесь срок госпитализации сокращается в разы. Уже в течение недели женщина полностью восстанавливается после операции, не нужно проводить никакой реабилитации. Тем самым улучшается клинико-экономическая эффективность. Даже в федеральных центрах отделения хирургии рака молочной железы не имеют таких аппаратов, как у нас. Мы можем одномоментно в трех операционных работать по новой методике, в среднем мы проводим 5-6 подобных операций в день. Новую методику мы внедрили в августе 2022 года и на сегодня провели 1134 удачные операции, что является абсолютным рекордом применения флуорисцентного метода среди всех онкологических учреждений, которые занимаются данной патологией. Плюс ко всему эта методика может совершенно безопасно применяться и у беременных женщин. Единственным противопоказанием является аллергия на йод у пациента. Методика проста в выполнении, технически все врачи нашего отделения ей уже овладели. Она помогла концептуально поменять подходы к раннему раку молочной железы в плане хирургического лечения, и все это благодаря нацпроекту» — рассказал заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и мягких тканей Омского клинического онкологического диспансера, к.м.н. Владимир Карасев.
Стало
Было
ОТРЕМОНТИРОВАННО
2022
2022
2021
Капремонт объектов здравоохранения
медицинских учреждений
170+
Детское отделение Омской ЦРБ
Филиал детской поликлиники №5
Педиатрическое отделение в городской поликлинике №3
Подробнее
За три предыдущих года в Омской области отремонтировали более 170 медицинских учреждений: заменили окна, кровли, коммуникации, внутреннюю и внешнюю отделку. Работы финансировались как из федерального, так и из регионального бюджетов.
Капремонт объектов здравоохранения
2023
2022
50
2021
было
стало
Всего отремонтировано:
Отдельное внимание уделили комфорту юных пациентов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021-2022 годах выполнили капремонт трех детских медучреждений – двух в Омске и еще одного в пригороде.
Детское отделение Омской ЦРБ
Отремонтировали в 2021 году. Там появились мягкие зоны ожидания, комната матери и ребенка, игровой уголок с плазменным телевизором, модернизированная регистратура открытого типа. С тех пор 11 000 детей посетили местных врачей больше 66 000 раз.
Филиал детской поликлиники №5
На ул. Б. Хмельницкого в Омске преобразили в 2022 году. Здесь заменили кровлю, окна, двери, коммуникации и даже медоборудование. Пространство адаптировали для маломобильных, в том числе слабовидящих, людей, обустроили колясочную. На эти цели из регионального бюджета потратили около 60 млн рублей.
Педиатрическое отделение в городской поликлинике №3
Модернизировали в том же 2022 году. За 4 месяца и 32,8 млн рублей полностью отремонтировали холлы и кабинеты. Ремонт выполнялся по специальному дизайн-проекту. Также металлокассетами отделали фасад, на пол уложили керамогранит, обустроили крыльцо и ограждения. Во дворе поликлиники установили детскую игровую площадку и высадили деревья.
было
стало
бъектов
27
94
бъектов
бъектов
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится большая серьёзная работа, направленная на улучшение качества медицинской помощи и укрепление здоровья наших жителей. Наша приоритетная задача – обеспечить приток молодых кадров в систему здравоохранения региона, особенно в сельскую местность. Увеличиваем объёмы целевой подготовки медицинских работников для села. Активно строим новые врачебные амбулатории и современные фельдшерско-акушерские пункты. Повышаем мобильность нашей медицины — приобретаем для центральных районных больниц передвижные медицинские комплексы, специализированный автотранспорт, развиваем санитарную авиацию. Строим новые поликлиники и стационары в областной столице, оснащаем лечебные учреждения современным медицинским оборудованием. Президентом страны поставлена глобальная задача - снизить смертность граждан трудоспособного возраста и решить проблему кадрового обеспечения отрасли. Мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, расширение сети медицинских эндокринологических центров. Результаты реализации нацпроекта должны прежде всего положительно отражаться на благополучии и здоровье наших граждан.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
В проекте использованы фото, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.

В проекте использованы фото, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.